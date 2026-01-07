Zahoransky in Gschwend: Innovation und grenzüberschreitende Arbeit im Fokus

1 Ulrich Zahoransy, Sarah Hagmann, Hartmut Schwäbl, Tom Lessmann und Alexander Naujoks beim Firmenbesuch. Foto: zVg/Hagmann Die Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann besuchte die Firma Zahoransky im Todtnauer Ortsteil Gschwend.







Die grüne Landtagsabgeordnete informierte sich über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abgeordneten. Beim Austausch mit den Vorständen Ulrich Zahoransky und Ric Nachtmann, sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Alexander Naujoks und bei einem Rundgang durch die Produktion gewann Hagmann Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten des Unternehmens.