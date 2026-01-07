Zahoransky in Gschwend: Innovation und grenzüberschreitende Arbeit im Fokus
Ulrich Zahoransy, Sarah Hagmann, Hartmut Schwäbl, Tom Lessmann und Alexander Naujoks beim Firmenbesuch. Foto: zVg/Hagmann

Die Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann besuchte die Firma Zahoransky im Todtnauer Ortsteil Gschwend.

Die grüne Landtagsabgeordnete informierte sich über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abgeordneten. Beim Austausch mit den Vorständen Ulrich Zahoransky und Ric Nachtmann, sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Alexander Naujoks und bei einem Rundgang durch die Produktion gewann Hagmann Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten des Unternehmens.

 

Die im Jahr 1902 gegründete Firma hat sich über 120 Jahre zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt. Kernkompetenz des Unternehmens sind Maschinen zur Herstellung von Bürsten, darunter Zahnbürsten, ergänzt durch Spritzgießwerkzeuge, Automatisierungslösungen und Anwendungen in der Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Spanien und Indien sowie acht Produktions- und Servicestandorten in sieben Ländern ist Zahoransky auf drei Kontinenten vertreten und beliefert Kunden weltweit.

Sarah Hagmann zeigte sich beim Rundgang beeindruckt: „Es ist sehr eindrücklich, wie hier kontinuierlich an Innovationen gearbeitet wird.“

Gesprächsthema war darüber hinaus die komplizierte Entsendung von Arbeitnehmern in Europa, heißt es in der Mitteilung weiter.

 