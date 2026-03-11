Zahnarzt vor Gericht: Kieferorthopäde vergeht sich in Tuttlingen an acht Patientinnen

Er rieb sein bekleidetes Glied an ihnen und führte seinen Finger so tief ein, dass sie würgten: Urteil gegen Kieferorthopäde aus Tuttlingen wegen sexueller Belästigung.
Sexuelle Belästigung in sieben Fällen und in einem weiteren Fall sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in Tateinheit mit sexueller Nötigung: Ein 33-jähriger Kieferorthopäde ist vom Amtsgericht Tuttlingen zu elf Monaten auf Bewährung samt Geldstrafe verurteilt worden. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Juli 2023 und August 2024.