1 Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (Dritte von links) wünscht dem Praxisteam um Simone Siebert (Zweite von rechts) einen guten Start. Foto: Ziechaus

Mit der neuen Zahnarzt-Praxis von Simone Siebert wird das Angebot im Medzentrum Schramberg ideal ergänzt.















Link kopiert

Schramberg - Bei der Eröffnung ließ sich kürzlich Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in der modernen Praxis informieren. Sie freue sich sehr über die Erweiterung der Ärzteversorgung im Medzentrum in der Stadt, versicherte die Oberbürgermeisterin im Gespräch mit dem Team in der Zahnarztpraxis.

Simone Siebert will die gesammelten Erfahrungen aus ihrer mehrjährigen Tätigkeit an den universitären Zahnkliniken in Tübingen und Freiburg in Behandlungen in ihrer eigenen Praxis einbringen. Dabei biete sie das gesamte Spektrum moderner Zahnheilkunde mit den Schwerpunkten Zahnerhaltung und Prophylaxe.

Behandlung möglichst minimalinvasiv

Wenn das nicht mehr ausreichend erscheint, biete Siebert ersetzende Behandlungsformen, wie Zahnimplantate. Dafür könnten mit Hilfe eines DVT-Geräts dreidimensionale Röntgenbilder angefertigt werden, mit denen der Eingriff am Computer genau geplant werden kann. So kann die tatsächliche Behandlung möglichst minimalinvasiv, aber hochpräzise durchgeführt werden. Für weiterführende Behandlungen werde an spezialisierte Zahnarztpraxen überwiesen.