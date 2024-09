Zahlungsverkehr: Störungen bei Zahlung mit Kreditkarte seit 8 Uhr

Bei der Kreissparkasse Rottweil ging laut Pressesprecher Christian Luippold aus dem Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Rottweil bisher noch keine Meldung über eine Störung bei Zahlungen ein. Von der Organisation Deutsche Kreditwirtschaft liege allerdings eine Information vor, dass es derzeit eine Störung bei Debit- und Kreditkarten gebe. Man sei dabei das Problem zu lösen. „Die klassische Girokarte ist davon nicht betroffen.“

Direkte Erfahrungen aus Rottweil sind unterschiedlich. In einem Modegeschäft war zu erfahren, dass die Kartenzahlung auch nicht funktioniert. Dort hatte man für die Kunden auch ein Hinweisschild aufgestellt. In einer Bäckerei, in der wir nachfragten, funktioniert die Kartenzahlung.

Art und Umfang der Störung seien derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft. Ersten Erkenntnissen zufolge sind mehrere ausgebende Einrichtungen betroffen.

Ein Hinweis in einem Rottweiler Modegeschäft. Kartenzahlung geht nicht! /Corinne Otto

Ungewöhnlich lange Störung

Carsten Brüner, Mitglied des Vorstands der Volksbank Rottweil sowie Sprecher der Volksbanken und Raiffeisenbanken in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen, erklärt auf Nachfrage, dass es seit acht Uhr am Donnerstagmorgen eine Störung bei Kreditkarten gebe. Die letzte Meldung sei auch noch nicht lange her. „Die Störung ist also noch nicht behoben.“ Brüner weiter: „Zur Ursache können wir noch nichts sagen.“ Betroffen seien auch nicht nur Volksbanken. Dass eine Störung so lange anhalte, sei ungewöhnlich. „Normalerweise ist die Störung nach einer oder zwei Stunden behoben.“ Sorgen um ihr Geld müssten sich Nutzer von Kreditkarten aber keine machen. Ein Missbrauch sei nicht möglich. Es gebe mehrere Sicherheitsmaßnahmen, die bei einer Störung greifen können und die den Missbrauch verhindern.