Nachdem Deutschland seinen Widerstand aufgegeben hat, sollen eine Reihe russischer Finanzinstitute von dem Zahlungsnetzwerk abgeschnitten werden.















Frankfurt - Deutschland, die USA und andere westliche Verbündete haben einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift beschlossen. Betroffen sind aber nicht alle russischen Banken – damit nehmen die Verbündeten offenbar Rücksicht auf Bedenken der Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) hatten am Samstag via Twitter erklärt: „Was wir brauchen, ist eine gezielte und funktionale Einschränkung von Swift.“

Welche Banken sind betroffen?

Ausgeschlossen wurden laut Bundesregierung zunächst alle russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert seien. Dazu zählen die Sberbank, VTB, Otkritie, Novikom und Sovkom. „Dieser Schritt wird die betroffenen Banken weitgehend vom internatonalen Finanzmarkt abkoppeln“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag. Nach Angaben der Bundesregierung sieht der Beschluss vor, „soweit erforderlich“ noch weitere Banken von Swift auszuschließen.

Was ist Swift? Swift ist ein weltweites Netzwerk zur Übermittlung elektronischer Nachrichten, mit denen Geschäfte zwischen Banken abgeschlossen werden. „Swift bildet dafür einen rechtsgültigen Rahmen“, erläutert Bernd Richter, Zahlungsverkehrsexperte bei FIS, einem Technologiedienstleister für Finanzinstitute und Händler. Die Abkürzung Swift steht für „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“, zu Deutsch: „Gesellschaft für weltweite Finanzkommunikation zwischen Banken“. Ihren Sitz hat die Gesellschaft in Belgien, Eigentümer sind 3500 Finanzinstitute aus aller Welt. An das Netzwerk angeschlossen sind sogar 11 000 Institute aus rund 200 Ländern.

Sind grenzüberschreitende Zahlungen auch auf anderem Weg möglich? Schon. Russische Banken könnten sie auch auf Basis bilateraler Vereinbarungen mit einzelnen Partner-Instituten abwickeln oder „die Fax-Geräte wieder hervorkramen“, wie Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank erläutert. Die Volkswirte der Allianz weisen außerdem darauf hin, dass Russland ein kleineres Netzwerk aufgebaut hat, an das auch einige deutsche Banken angeschlossen sind. Mit russischen Instituten, die den Sanktionen unterworfen sind, dürfen hiesige Banken allerdings keine Geschäfte mehr machen. Durch den Swift-Aussschluss werden die Verbote sozusagen technisch unterstützt.

Warum werden nicht alle russischen Banken von Swift abgeschnitten?

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Freitag am Rande von Verhandlungen mit seinen EU-Kollegen erklärt, es müsse geprüft werden, ob ein solcher Schritt zu einem Stopp russischer Gaslieferungen führen würde und ob dies verkraftbar wäre. Außenministerin Baerbock hatte darauf hingewiesen, dass der Westen dann auch humanitäre Projekte in Russland nicht mehr finanzieren könnte.

Könnte Russland auf inoffizielle Kanäle ausweichen?

„Es könnte versucht werden, Zahlungen mithilfe von Bitcoin und anderen Krypto-Währungen abzuwickeln“, meint FIS-Experte Richter. Unterbinden ließe sich das kaum, „weil bei vielen Online-Handelsbörsen, auf denen man offizielle Währungen in Bitcoin umtauschen kann und umgekehrt, Konten auch unter falscher Identität eröffnet werden können.“

