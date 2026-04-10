Zahlreiche Verabschiedungen: Ruheständler – Albstadt sagt Danke​

Die Stadtverwaltung Albstadt wünschte in einer Feierstunde den 23 neuen Ruheständlern alles Gute.​

23 Mitarbeitende der Stadtverwaltung Albstadt sind 2025 in den wohlverdienten Ruhestand oder in die Freiphase der Altersteilzeit getreten.

Oberbürgermeister Roland Tralmer würdigt bei der Feierstunde Ende März ihr langjähriges Engagement und hob die wertvolle Arbeit jedes Einzelnen hervor. Er dankte den Mitarbeitenden herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auch der Personalrat übermittelte Anerkennung und gute Wünsche für die kommende Lebensphase. Nach insgesamt 47 Jahren verlässt Silvia Richardon die Stadtverwaltung Albstadt. Nachdem sie bereits ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt gemacht hatte, prägte sie über die Jahre maßgeblich die Arbeit der Verwaltung, zuletzt im Vorzimmer des Bürgermeisters.

Auch Martina Schlegel stand über vier Jahrzehnte im Dienste der Stadt. 44 Jahre lang war sie als Verwaltungskraft in der Abteilung Bauordnung tätig. Ebenso kann Stefan Merz auf insgesamt 40 Jahre Dienstzeit bei der Bauordnung zurückblicken.

Birgit Spiegel war jahrelang fester Bestandteil der Telefonzentrale und verzeichnet über 32 Jahre bei der Stadtverwaltung. Klaus Hess wird nach 24 Dienstjahren verabschiedet. Er war Sachgebietsleiter der Zentralen Verwaltung im Hauptamt.

Beim Betriebsamt wurde Rolf Beck verabschiedet

In den Ruhestand eingetreten ist auch Andreas Ilch, der über 27 Jahre bei der Stadt tätig war und dort die Leitung des Sachgebiets Allgemeine Sozialverwaltung und Vereinswesen innehatte. Auf 42 Dienstjahre blickt Marianne Kittel zurück, die zentraler Bestandteil der Stabstelle Kunstmuseum war. 14 Jahre unterstützte Rosemarie Henne die Stadtverwaltung, zuletzt im Bereich des Holzverkaufes.

Beim Betriebsamt wurde Rolf Beck verabschiedet, der 29 Jahre als Schlosser im Bereich der Zentralen Werkstätten tätig war. Ivan Baksa leistete acht Jahre seinen Beitrag im Team Stadtreinigung des Betriebsamtes.

Verabschiedet wurde auch Marion Sauter-Kizgin, welche 27 Jahre für Sauberkeit im Feuerwehrgerätehaus sorgte. Anna-Maria Segiet hat die Stadtverwaltung nach 31 Jahren verlassen. Sie war als Erzieherin in der Kita Gartenstraße tätig.

Mit Harald Blänkner, Albert Maier, Bruno Schlagenhauf und Uwe Schmidt verliert das Amt für Bauen und Service gleich vier langjährige und fachkundige Hausmeister. Harald Blänker war vor seinem Ruhestand über elf Jahre für die Zollern-Alb-Halle zuständig, Albert Maier fünf Jahre lang für die Kirchgrabenschule und zugehörige Turnhalle.

In seinen insgesamt 37 Jahren Dienstzeit war Bruno Schlagenhauf zuletzt am Gymnasium Ebingen und der Mazmannhalle eingesetzt. Er unterstützt die Stadtverwaltung auch nach Eintritt in den Ruhestand noch als Aufsichtskraft im Kunstmuseum. Uwe Schmidt kann auf 15 Jahre als Hausmeister an der Grundschule sowie Turn- und Festhalle in Albstadt-Lautlingen zurückblicken.