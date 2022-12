Glätte und Schnee sorgen in Villingen-Schwenningen für Chaos

Der Wintereinbruch machte die Straßen in und um die Doppelstadt zur Rutschpartie.

Winterliche Straßenverhältnisse haben am Samstag und Sonntag zu zahlreichen Unfällen mit Blechschäden in Höhe von insgesamt rund 40 000 Euro geführt.















Villingen-Schwenningen - Wie die Polizei mitteilt, entstand bei einem Unfall auf der Rottweiler Straße in Schwenningen am Samstag Sachschaden von 2000 Euro. Eine 22-jährige konnte ihren Citroen auf glatter Fahrbahn nicht mehr abbremsen und prallte in den vor ihr fahrenden Skoda eines 54-Jährigen.

Gegen 17 Uhr kam es auf der Alleenstraße zu einem ähnlichen Unfall. Auch hier konnte eine 28-Jährige ihren Peugeot auf schneeglatter Straße nicht mehr anhalten und prallte in den vor ihr haltenden Mercedes eines 52-Jährigen. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Kennzeichen verbogen

Nur ein verbogenes vorderes Kennzeichenschild gab es 30 Minuten später bei einem Unfall in der Neckarstraße. Hier rutschte ein 24-Jähriger mit einem BMW gegen den Fiat eines ebenfalls 24-Jährigen.

Heftiger Zusammenstoß

Ein heftiger Zusammenstoß mit rund 10 000 Euro Sachschaden passierte gegen 17.45 Uhr auf der Karl-Marx-Straße. Hier rutschte ein 34-Jähriger mit seinem VW gegen den Mercedes eines 67-Jährigen.

Unfallauto ist Totalschaden

Gegen 18.30 Uhr kam ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Toyota auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Villingen-Zollhaus und der K 5734 von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 12 000 Euro.

Auf glatter Straße uns Rutschen gekommen

Am Sonntagmorgen gegen 11.30 Uhr rutschte dann eine 20-Jährige mit ihrem Peugeot gegen einen geparkten Audi A 6. Die junge Frau war in Schwenningen von der Karlstraße nach rechts in die Hans-Sach-Straße abgebogen und auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Die Bilanz dieses Unfalls: Rund 2 000 Euro Blechschaden.

Golf in Straßengraben geschoben

Etwa drei Stunden später, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der K 5734 zwischen Bad Dürrheim und Marbach zu einem weiteren Glätteunfall. Eine 34-Jährige kam mit ihrem VW Golf in Richtung Marbach wegen Glatteis ins Schleudern und bremste. Ein hinter ihr fahrender 43-Jähriger konnte seinen Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen, rutschte gegen den Golf und schob ihn in den Straßengraben. Es entstand Sachschaden von 10 000 Euro.