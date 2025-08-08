Zahlreiche Straßen dicht: Sperrungen für Nordschwarzwald- Triathlon regen Berneck auf

Der Nordschwarzwald-Triathlon steht wieder an – und für Berneck, Hornberg, Wart und Altensteig wird es spürbar: Es gibt Straßensperrungen.
„Da wir auf der Triathlon-Strecke nur eine Durchgangsstation sind, kommt keine rechte Begeisterung auf.“, erklärt der Bernecker Ortsvorsteher Patrick Krahe. „Man fühlt sich im eigenen Ort eingeschlossen. Das ist eine Einschränkung, die andere Durchgangsstationen weniger hart trifft.“ Berneck ist für den Nordschwarzwald-Triathlon am Sonntag, 10. August, von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Der Ort kann von 10 bis 10.30 Uhr und 13 bis 13.30 Uhr mit dem Auto verlassen werden.