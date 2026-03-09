Ein Meteor über Westdeutschland und angrenzenden Ländern sorgt für Aufsehen. Das sei «ein schönes Lichtspektakel» gewesen, sagt eine Expertin.
Heidelberg/Koblenz - Eine hell leuchtende Feuerkugel am Himmel, die am Sonntagabend viele Menschen in Westdeutschland in Atem gehalten hat, ist einer Expertin zufolge auch aus großer Entfernung noch sichtbar gewesen. Hunderte Kilometer entfernt habe man sie noch sehen können, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Es habe auch Sichtungen in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich oder der Schweiz gegeben.