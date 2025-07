Zahlreiche Prominente waren vor Ort: So lief die Jubiläumsgala zum 50. Geburtstag des Europa-Parks

9 Die Inhaber-Familie rund um Roland Mack (Mitte) feierte am Freitag den 50. Geburtstag des Europa-Parks. Foto: Piskadlo 9 Bilder - Fotostrecke öffnen Der Europa-Park startete am Freitag in das Jubiläumswochenende. Unter den Gästen waren viele Promis – auch der Bundeskanzler kam zu Wort.







Absperrungen, Kamerateams, Mitarbeiter in Warnwesten: Vor dem Haupteingang des Europa-Parks herrscht am Freitagabend gegen 17 Uhr mächtig Trubel. Der „rote“ Teppich – an diesem Tag blau – ist faltenfrei vor dem „Dome“ ausgelegt und wartet auf Prominente, die mit der Inhaber-Familie Mack den 50. Geburtstag des Ruster Freizeitparks feiern möchten. Darunter Größen aus Wirtschaft, Politik und der Unterhaltungsbranche. Während der Jubiläum-Zeppelin seine Runden über der Region dreht, liegt am Boden Vorfreude und ein Hauch Anspannung in der Luft. Schließlich stehen auf der Gästeliste Namen wie Ex-Weltmeistertrainer Jogi Löw, Internetstar Jens „Knossi“ Knossalla oder Comedian Mario Barth.