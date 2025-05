Neue Regeln an den Grenzen So laufen die „deutlich verschärften“ Kontrollen in Kehl ab

Die Bundespolizei darf nach Weisung des neuen Innenministers Alexander Dobrindt ab sofort auch Asylsuchende an den Grenzen abweisen. Die Polizei begann die strengeren Regeln am Donnerstag an der Grenze umzusetzen. Unsere Redaktion hat sich die Lage an der Kehler Europabrücke angesehen.