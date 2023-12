Zu einem circa zehnminütigen Stromausfall kam es am Dienstagmittag in Horb, Eutingen und Starzach. NetzeBW meldete auf seiner Störungsseite um 13.16 Uhr: „Störung bekannt, wir arbeiten bereits an der Behebung.“ Wenige Minuten später funktionierte der Strom wohl überall wieder.