Zahlreiche Gäste: So schön war die zweite Auflage des Weihnachtsmarkt in Dörlinbach

Der SV Dörlinbach hatte erneut zum Weihnachtsmarkt eingeladen. An 30 Ständen wurde gestöbert und geschlemmt – und bei der Tombola mitgefiebert.
Da der im vergangenen Jahr anlässlich des 75-jährigen Bestehens des SVD durchgeführte Weihnachtsmarkt bei der Bevölkerung großen Anklang fand, entschloss sich der Verein, diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit und strömten in das festlich geschmückte Schluchwaldstadion, wo rund 30 Aussteller ihre Waren präsentierten.