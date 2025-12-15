Zahlreiche Gäste: So schön war die zweite Auflage des Weihnachtsmarkt in Dörlinbach

Der SV Dörlinbach hatte erneut zum Weihnachtsmarkt eingeladen. An 30 Ständen wurde gestöbert und geschlemmt – und bei der Tombola mitgefiebert.

Da der im vergangenen Jahr anlässlich des 75-jährigen Bestehens des SVD durchgeführte Weihnachtsmarkt bei der Bevölkerung großen Anklang fand, entschloss sich der Verein, diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit und strömten in das festlich geschmückte Schluchwaldstadion, wo rund 30 Aussteller ihre Waren präsentierten.

Vertreten waren viele Anbieter aus dem Ort und der Region, die mit einem vielfältigen Angebot begeisterten. Honig, Linzertorten, Weihnachtsgebäck, Bauernbrot, liebevoll gestaltete Dekorationsartikel sowie Schnäpse und Liköre gehörten ebenso dazu wie viele weitere regionale Produkte.

Jubiläumsprodukte wurden angeboten

Zusätzlich bestand die Möglichkeit, Artikel aus dem Sortiment des diesjährigen Ortsjubiläums zu erwerben – darunter Nudeln und Gläser zum Thema 800 Jahre Dörlinbach.

Für die jüngsten Besucher hatte der SV Dörlinbach im Clubheim eine Bastelecke vorbereitet, die regen Zuspruch fand. Musikalisch sorgten die Jungmusiker der örtlichen Trachtenkapelle für stimmungsvolle Beiträge, während die gesanglichen Auftritte des Kinderchors „Lauschi“ von den Besuchern ebenfalls großen Beifall erhielten.

Große Freude herrschte bei den Kinder- und Jugendgruppen des SVD, als der Nikolaus mit kleinen Präsenten vorbeischaute. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Ein vielfältiges Speise- und Getränkeangebot ließ keine Wünsche offen.

Neben dem SVD beteiligten sich auch der Kindergarten St. Angela, die Grundschule sowie weitere örtliche Vereine und die Feuerwehr an der Bewirtung der Besucher.

Natürlich durfte auch die Tombola nicht fehlen. Den Erlös daraus möchte der SVD einem guten Zweck zukommen lassen. Bis in die Abendstunden herrschte auf dem idyllischen Weihnachtsmarkt eine besondere, vorweihnachtliche Stimmung