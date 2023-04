In allen Ortsteilen werden am morgigen Sonntag Maibäume aufgestellt. Dabei ziehen Feuerwehren und Vereine an einem Strang – denn meist haben Feuerwehrleute die Bäume aus dem Wald geholt. Geschmückt werden sie mit Kränzen und bunten Bändern.

Mit dem Maibaumstellen sind einige der ältesten Friesenheimer Traditionen verbunden. So bindet der Verein für Heimatpflege und Brauchtum dafür eigens eine riesige Glocke, an der bunte Bretter mit den Wappen aller Ortsteile hängen. Seit 1990 treffen sich Mitglieder des Vereins jährlich zum Binden von Tannenreisig. Eineinhalb Meter lang ist die riesige Glocke, zehn Meter Tannenreisig werden gebunden. Das spendiert Förster Christian Junele aus dem Friesenheimer Wald.

Im Hof und in der Garage von Berthold Schlenk duftet es nach frischem Harz. Die Garage ist beim Besuch unserer Redaktion eine Bastelstube. Die badischen Nationalfarben Gelb und Rot dominieren das bunte Bild der Rosenblüten aus Papier. Stapelweise haben die Frauen die Rosetten gebunden und zu kleinen Sträußchen an der riesigen Girlande befestigt. Bevor die Wappen der fünf Ortsteile drangehängt werden, müssen sie dem kritischen Blick der Mitglieder standhalten. Das ein oder andere Schild bekommt daraufhin einen neuen Anstrich und wird ausgebessert.

Nachtwachen schützen den Maibaum

Das Maibaumstellen hat seine jüngste Tradition in Oberschopfheim. Mit der Chorgemeinschaft wurde im vergangenen Jahr ein erstes großes Fest gefeiert. Aber der bunte Baum überlebte die Nacht zum 1. Mai nicht, denn Unbekannte hatten ihn kurzerhand umgesägt. Das soll in diesem Jahr nicht wieder geschehen. So wie in Friesenheim seit jeher die Bewachung des Maibaums dazugehört, wird in diesem Jahr auch in Oberschopfheim eine Nachtwache für den Baum eingerichtet. „Eines bleibt festzuhalten“, betont Hilde Böhnemann: „Wird der Baum in der Walpurgisnacht gefällt, ist es ein Schabernack. Am nächsten Tag ist das Fällen eine Straftat.“

Am 1. Mai geht es auf Schusters Rappen in der Regel durch den Wald. In diesem Jahr müssen die Wanderer ihr Vesper dabei aber in den Rucksack packen. Denn alle Friesenheimer Vereine haben sich aus der Bewirtung an den Hütten zurückgezogen. Zu unsicher war in der Vergangenheit das Wetter. Außerdem sind viele Vereinsmitglieder etwas älter geworden und nicht mehr in der Lage, viele Stunden hinter der Fritteuse oder dem Grillstand zu verbringen. Umso fröhlicher geht es an den öffentlichen Plätzen in den Ortsteilen zu. Außerdem ist nach einer langen Rast am Eisweiher, auf dem Grundschulhof in Heiligenzell oder am Clubheim des Sportvereins in Oberschopfheim der Nachhauseweg nicht mehr gar so lang.

Das Programm

Friesenheim:

30. April ab 17 Uhr Maibaumstellen auf dem Rathausplatz mit dem Verein für Heimatpflege und Brauchtum. Um 18 Uhr soll der Maibaum gestellt werden. Die Kindertanzgruppe umrahmt das Fest mit Tänzen. Für die Bewirtung sorgt die Handballabteilung im TV Friesenheim. Am 1. Mai bewirtet der Musikverein ab 11.30 Uhr auf dem Eisweiher an der Winzerhalle. Über die Mittagszeit unterhält das Orchester.

Heiligenzell:

30. April ab 18.30 Uhr Maibaumstellen und anschließend Hock bei der Feuerwehr. Am 1. Mai Bewirtung von 11.30 Uhr bis 18 Uhr mit dem Musikverein Heiligenzell auf dem Grundschulhof.

Oberschopfheim:

30. April ab 16 Uhr Treffpunkt auf dem Rathausplatz, ab 17 Uhr Maibaumstellen und anschließend Hock mit der Chorgemeinschaft Oberschopfheim. Am 1. Mai bewirtet ab 11 Uhr der Sportverein am Clubheim unter dem wettergeschützten Vordach.

Oberweier:

30. April ab 17 Uhr Bewirtung an der Waldmattenhalle, um 18.30 Uhr wird dann der Maibaum gestellt. Anschließend lädt der Männergesangverein zum Hock unter dem Maibaum an der Waldmattenhalle ein.

Schuttern:

30. April ab 18 Uhr Maibaumstellen mit der Vereinsgemeinschaft.