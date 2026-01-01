Zahlreiche Einsätze: Die Polizei hatte in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun

Die Polizei hatte in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun

Der Großteil betraf Verstöße aufgrund unsachgemäßen Umgangs mit Pyrotechnik. Foto: planetfox/Pixabay







Die Silvesternacht im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg erforderte zahlreiche Polizeieinsätze, verlief nach aktuellem Stand jedoch überwiegend friedlich und ohne gravierende Störungen. Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten wurden insgesamt 15 Körperverletzungsdelikte registriert, darunter mehrere Auseinandersetzungen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem kam es zu drei Widerständen beziehungsweise tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte. Eine Polizeibeamtin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rund 55 Einsätze standen im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Der Großteil betraf Verstöße aufgrund unsachgemäßen Umgangs mit Pyrotechnik. Auffällig war insbesondere das gegenseitige Bewerfen mit Böllern durch Jugendliche und Heranwachsende.