Zahlreiche Ehrungen von Vereinen: Josef Büchele aus Grafenhausen feiert heute den 100. Geburtstag

Sowohl für die politische Gemeinde als auch für eine Vielzahl an Vereinen hat sich der Kappel-Grafenhausener in hohem Maße engagiert.

Geboren am 24. August 1925 in Grafenhausen wuchs Büchele gemeinsam mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Lehre als Maschinenschlosser im Reichsbahnausbesserungswerk in Offenburg. Doch seine Jugendzeit war auch geprägt von den Kriegsereignissen des Zweiten Weltkrieges. Im Mai 1943 wurde Büchele in Frankreich und später in Holland eingesetzt. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft und kehrte im August 1945 in die Heimat zurück. Über die Sinnlosigkeit von Krieg sprach er 2022 beim Ausbruch des Ukrainekriegs.

Gleich nach dem Krieg fand Büchele wieder eine Anstellung bei der AG Offenburg, später wurde er zur Signalmeisterei nach Freiburg versetzt. Durch Weiterbildung sowie Ausbildungs- und Seminarkurse machte er seinen Abschluss als Hauptwerksmeister in der Fachrichtung Signaltechnik. Berufsbedingt wohnte er mit seiner Familie zeitweise in Offenburg und Kenzingen.

Am 7. Mai 1951 heiratete Büchele die aus Grafenhausen stammende Erna, geborene Mutz. Das Paar bekam einen Sohn, Martin, und eine Tochter, Hilde. 1977 bezog die Familie das neugebaute Eigenheim im Tramweg. Handwerkliche Tätigkeit führte Büchele in Haus und Garten aus. Nach 68 Ehejahren starb seine Frau 2019.

Mitbegründer des Sportvereins Grafenhausen

Büchele war ein Mitbegründer des Sportvereines Grafenhausen, er war bei der Neugründung 1946 mit dabei. Von 1949 bis 1952 war er Schriftführer, zudem von 1966 bis 1971 Verwaltungsratsvorsitzender sowie Kantinenverwalter und von 1971 bis 1979 Vorstand des SV Grafenhausen. In diese Zeit fielen neben den sportlichen Ereignissen auch zahlreiche Bau- und Erweiterungsmaßnahmen. Die sanitäre Anlage, der Küchenbereich, ein neuer Trainingsplatz mit Flutlichtanlage und die Zufahrt zum Sportgelände wurden erneuert beziehungsweise umgesetzt. Mit zahlreichen sportlichen Auszeichnungen ernannte ihn der SV Grafenhausen 1985 zum Ehrenvorsitzenden.

Während seiner Zeit als Vorsitzender im Schützenverein wurde 1964 der Erweiterungsbau des Vereinsheimes eingeweiht. Beim Tennisclub, einer selbstständigen Abteilung des SV, war Josef Büchele von 1979 bis 1986 Abteilungsleiter, in dieser Zeit wurden zwei Tennisplätze und das Clubheim gebaut. Er war Mitbegründer und von 1968 bis 1987 stellvertretender Vorsitzender im Sportkegelclub. Bei der Neugründung des ersten gemeinsamen Vereines der Gesamtgemeinde, dem Turnerbund Kappel-Grafenhausen, war Büchele 1974 bis 1984 ebenfalls stellvertretender Vorsitzender.

1984 erhielt Büchele die Landesehrennadel

In all den Sportvereinen wurde Büchele mit zahlreichen Ehrungen der Vereine und des Verbandes für sein aufopferndes Engagement geehrt. Die Landesehrennadel erhielt er 1984. Als Elternbeiratsvorsitzender hat sich Büchele vor allem zwischen 1965 und 1973 bei der Schulreform für den Erhalt der Selbstständigkeit der Hauptschule Grafenhausen eingesetzt und stark gemacht, diese wäre sonnst nach Kappel gekommen.

Auch in der politischen Gemeinde hat sich Büchele einen Namen gemacht. Von 1971 bis 1975 saß er im Grafenhausener Gemeinderat. In dieser Zeit galt es auch Verhandlungen bezüglich der Gemeindereform zu führen und diese in geordnete Bahnen zu lenken. Erneut saß er von 1980 bis 1994 im Gremium und war in dieser Zeit dritter Bürgermeisterstellvertreter. Als Gemeinderat war er Vertreter bei der Verwaltungsgemeinschaft Ettenheim und Mitglied im Arbeitskreis Fremdenverkehr.

Besonderer Tag

Nicht nur von den Kindern Martin und Hilde mit Partnern wird Büchele, der inzwischen im Pflegeheim St. Marien in Ettenheimmünster betreut wird, Gratulationen erhalten. Auch die Enkelin Miriam mit den beiden Urenkeln wird ihm gratulieren. Neben Vereinsvertretern wird zudem Bürgermeister Philipp Klotz die Glückwünsche und ein Geschenk der Gemeinde überbringen.