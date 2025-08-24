Zahlreiche Ehrungen von Vereinen: Josef Büchele aus Grafenhausen feiert heute den 100. Geburtstag

Sowohl für die politische Gemeinde als auch für eine Vielzahl an Vereinen hat sich der Kappel-Grafenhausener in hohem Maße engagiert.
Geboren am 24. August 1925 in Grafenhausen wuchs Büchele gemeinsam mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Lehre als Maschinenschlosser im Reichsbahnausbesserungswerk in Offenburg. Doch seine Jugendzeit war auch geprägt von den Kriegsereignissen des Zweiten Weltkrieges. Im Mai 1943 wurde Büchele in Frankreich und später in Holland eingesetzt. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft und kehrte im August 1945 in die Heimat zurück. Über die Sinnlosigkeit von Krieg sprach er 2022 beim Ausbruch des Ukrainekriegs.