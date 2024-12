Zahlreiche Besucher sind wieder dabei: Geparkte Autos schützen die Menge beim Heiligabend-Treff in Lahr

Geparkte Autos schützen die Menge beim Heiligabend-Treff in Lahr

1 Dreigeparkte Fahrzeuge, darunter der Transporter des Spielmobils im Hintergrund, sicherten den traditionellen Heiligabend-Treff in der Marktstraße ab. Foto: Baublies

Das Heiligabend-Stelldichein am Wolkenkratzer in der Lahrer Innenstadt war wieder sehr gut besucht. Das neue Sicherheitskonzept der Stadt mit Fahrzeugen als Schutz vor einem Anschlag tat der Stimmung keinen Abbruch.









Zwei Fahrzeuge standen als Barrieren in der Marktstraße: Ein Transporter des Bau- und Gartenbetriebs Lahr (BGL) sperrte die Zufahrt zwischen Schlossplatz und Wolkenkratzer. Auf der gegenüberliegenden Seite sicherte der Transporter des Spielmobils die enge Straße für die vielen Hundert Besucher ab, die dort am Mittag des 24. Dezember gemeinsam feiern wollten. Ein weiteres Auto war in der Mühlgasse abgestellt worden. Im Fall eines Feuerwehreinsatzes hätten die Fahrzeuge schnell weggefahren werden können. Die Kirchstraße wurde indes durch massive Wasserbehälter gesichert.