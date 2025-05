Zahlreiche Besucher in Ichenheim: Mit Gugge-Spring-Night ins Rheinfest gestartet

1 Die Gastgebern des Abends, die Scholle Dudler, eröffneten am Samstagabend die Gugge-Spring-Night. Foto: Lehmann Guggemusik am Samstag und Blasmusik am Sonntag lockten trotz des regnerischen Wetters zahlreiche Gäste zum Rheinfest des Musikvereins Ichenheim.







„Guggemusik Scholle Dudler meets Musikverein Ichenheim“ lautete das Motto der Gugge-Spring-Night am Samstagabend, mit der ins Rheinfest gestartet wurde. Regnerisches Wetter bescherte ein volles Festzelt mit zahlreichen Gästen – Einheimische, befreundete Zünfte und Guggenmusiken aus den Nachbardörfern, aber auch aus dem Umland waren gekommen, um den Klängen der „Scholle Dudler“ und den Gästen zu lauschen und zu feiern. Davor war es an DJ „Beat T“ den Gästen einzuheizen. Insbesondere die Jüngsten nutzten die Gelegenheit, um auf der Bühne zu tanzen. Danach war es an den Gastgebern des Abends, die Gugge-Spring-Night zu eröffnen.