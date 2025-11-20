Zahlreiche Angebote: Wo einsame Menschen in Lahr wieder Anschluss finden

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg fühlen sich allein– laut einer neuen Studie mehr als 30 Prozent. In Lahr gibt es einige Angebote gegen Einsamkeit – ein Überblick.
Fast jeder Dritte Baden-Württemberger fühlt sich einsam. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Bertelsmann-Stiftung. 30,1 Prozent der Befragten gaben an, sich „moderat einsam“ zu fühlen, mehr als acht Prozent sagten, sie seien „stark einsam“. In Angeboten und Aktionen aus verschiedenen Trägerschaften wird versucht, der Einsamkeit ein Stück weit entgegen zu wirken – so auch in Lahr.