Zahlen und Aussagen lassen aufhorchen: Das neue Krankenhaus kommt Lahr deutlich teurer als gedacht

1 Die Erschließung des neuen Lahrer Klinikums, hier der Architektenentwurf, wird die Stadtkassen stark belasten. Foto: GMP International GmbH

Ab 2027 soll in Langenwinkel ein neues Klinikum gebaut werden. Die Kosten tragen Kreis und Land – die Stadt muss „nur“ für die Erschließung des Grundstücks aufkommen. Doch genau da lassen aktuelle Zahlen und Aussagen aus dem Rathaus nichts Gutes erahnen.









Mit einer feierlichen Vertragsunterzeichnung wollen der Ortenaukreis und die Stadt Lahr am Donnerstag den Weg bereiten für das neue Lahrer Krankenhaus: Die sogenannte Rahmenvereinbarung sieht vor, dass die Stadt das alte Klinikum am Altvater erhält, wenn sie im Gegenzug das avisierte Areal für den Neubau an der B 415 baureif an den Kreis überträgt. Da Kreistag und Gemeinderat den Vertrag bereits abgesegnet haben, sind die Unterschriften von Landrat Thorsten Erny, Klinik-Chef Christian Keller und OB Markus Ibert eigentlich reine Formsache. Doch das Vorhaben hat ungeahnt an Brisanz gewonnen.