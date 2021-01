Zahlen sinken im SBK 139 Menschen momentan mit Corona infiziert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Erstmals seit Langem ist es eine Null, die in der Corona-Statistik der Region begeistern kann: Im Vergleich zum Vortag meldete das Gesundheitsamt am Dienstag keinen neuen Fall, im Gegenteil: Nach statistischer Korrektur mussten sogar zwei dem Schwarzwald-Baar-Kreis bislang zugerechnete Fälle abgezogen werden, womit die Gesamtzahl bekannt gewordener Infektionen mit dem ­Coronavirus nun bei 5565 liegt ­ (-2 zum Vortag), als genesen gelten 5264 Personen (+22), die Todesopfer summierten sich auf bislang 153 Menschen in der Region (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 139 Personen (-24).