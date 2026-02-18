Zahlen für Geschäftsjahr 2025: Sparkasse Lörrach-Rheinfelden verzeichnet Zuwächse in fast allen Bereichen

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden hat Zahlen für ihr Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds zeigt sie sich „sehr zufrieden“.
Das Jahr sei von einer herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland geprägt gewesen: „Während die Konjunktur stagnierte und Unternehmen wie Privatpersonen mit den Folgen der Bürokratie, dem Fachkräftemangel und einer allgemeinen politischen Verunsicherung zu kämpfen hatten, konnte die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ihre Position in der Region weiter ausbauen“, heißt es in einer Mitteilung an die Medien.