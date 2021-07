1 Ein leeres Krankenhausbett (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg rund 5.400 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Das waren fünf Prozent aller Todesfälle, wie das Statistische Landesamt mitteilt.

Stuttgart/Wiesbaden - Im Jahr 2020 sind in Baden-Württemberg rund 5.400 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das waren fünf Prozent aller Todesfälle, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Hinzu kamen 930 Sterbefälle, bei denen Covid-19 als „Begleiterkrankung“ diagnostiziert wurde.

Im Dezember 2020 lag die monatliche Zahl der Corona-Toten mit rund 2.300 am höchsten. In diesem Monat war Covid-19 die Ursache für etwa jeden fünften Todesfall im Land. Insgesamt verzeichnet die noch vorläufige Jahresstatistik für 2020 rund 108.000 Sterbefälle. Die häufigste Todesursachen waren demnach Herz-Kreislauf-Erkrankungen (35 Prozent) sowie Krebserkrankungen (23,5 Prozent). Die Zahl der Suizide in Baden-Württemberg gibt die Statistik mit 1.100 an; dies liegt leicht unter der Zahl im Vorjahr (1.227).

Die bundesweite Lage

Bundesweit verzeichnet die Statistik für das Jahr 2020 etwa 36.300 Corona-Tote. In rund 30.100 Fällen war Covid-19 die Todesursache, in weiteren 6.200 Fällen war es eine Begleiterkrankung, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Zahl der Suizide lag bundesweit bei 8.565 und damit leicht unter der Zahl von 2019 mit 9.041 Suiziden.

Die Daten basieren auf den vorläufigen Ergebnissen der monatlichen Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamts, die erstmals im Januar 2020 veröffentlicht wurden. Covid-19-Sterbefälle werden laut der Behörde auf zwei Meldewegen erfasst: zum einen über die amtliche Todesursachenstatistik, zum anderen über die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Das Robert Koch-Institut (RKI) und die Landesgesundheitsbehörden veröffentlichten Covid-19-Sterbefallzahlen nach dem IfSG. Die Unterschiede in den beiden Dokumentationsformen führten dazu, dass die Fallzahlen in beiden Statistiken nicht identisch seien. In der RKI-Statistik werden 41.476 verstorbene Covid-19-Patienten für das Jahr 2020 ausgewiesen.