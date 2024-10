Zahlen des Landes: Heftig – Kreis Rottweil hat so wenig Kinderärzte wie sonst keiner

1 Die Zahl der Praxen geht drastisch zurück – im Kreis Rottweil sieht es vor allem bei der Versorgung mit Kinderärzten ganz schlecht aus. Foto: Kahnert/dpa/Montage: Holweger

Während viele Bürger im Kreis Rottweil Mühe haben, einen Arzt zu finden oder einen Facharzttermin zu bekommen, zeigt sich: Das Land hält die ärztliche Versorgung im Kreis für stabil. Dabei gibt es so wenig Kinderärzte wie sonst nirgends. Uns liegen ausführliche Daten vor.









Das Thema Ärztemangel ist durch die Debatte um die Schließung von Notfallpraxen noch schärfer in den Fokus gerückt, als ohnehin schon. Schon bevor bekannt wurde, dass die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg die Notfallpraxen unter anderem in Oberndorf und Wolfach schließen will, hatte der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais eine so genannte „Kleine Anfrage“ im Landtag zur Ärzteversorgung im Kreis Rottweil gestellt.