Zahlen der Arbeitsagentur: Welches Gebiet im Nordschwarzwald die niedrigste Arbeitslosenquote hat

Die Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim hat ihre aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit veröffentlicht. Zwar sind die Zahlen besser als im August, aber die Lage bleibt angespannt.
Nach dem Ende der Ferien- und Urlaubszeit ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim gegenüber August leicht zurückgegangen. Insgesamt 17.117 Frauen und Männer waren im September arbeitslos gemeldet, 216 oder 1,2 Prozent weniger als im August. Gegenüber dem September 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 1.443 oder 9,2 Prozent gestiegen.