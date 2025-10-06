Zahlen der Arbeitsagentur: Welches Gebiet im Nordschwarzwald die niedrigste Arbeitslosenquote hat

Die Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim hat ihre aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit veröffentlicht. Zwar sind die Zahlen besser als im August, aber die Lage bleibt angespannt.

Nach dem Ende der Ferien- und Urlaubszeit ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim gegenüber August leicht zurückgegangen. Insgesamt 17.117 Frauen und Männer waren im September arbeitslos gemeldet, 216 oder 1,2 Prozent weniger als im August. Gegenüber dem September 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 1.443 oder 9,2 Prozent gestiegen.

Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – ging von August auf September um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag sie noch bei 4,5 Prozent.

Das Arbeitsmarktbarometer für den Bereich der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim Foto: Agentur für Arbeit

Im Landkreis Calw ist die Arbeitslosenquote ist von August auf September um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zurückgegangen. Vor einem Jahr lag sie bei 4 Prozent. Insgesamt waren 4127 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 2060 (49,9 Prozent) in der Arbeitslosenversicherung und 2067 (50,1 Prozent) in der Grundsicherung. Im September wurden 203 Stellenangebote gemeldet. Das waren 18 oder 8,1 Prozent weniger als im August und 46 oder 29,3 Prozent mehr als im September 2024.

Nagold hat niedrigste Arbeitslosenquote

Unter den sieben Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim hat Nagold mit 4 Prozent den besten Wert. Es folgen Calw mit 4,1 Prozent, Mühlacker mit 4,2 Prozent, Freudenstadt mit 4,4 Prozent, Horb mit 4,5 Prozent, Pforzheim mit 5,6 Prozent sowie Bad Wildbad mit 5,8 Prozent.

Wie erwartet ging mit dem Beginn von Schule, Ausbildung und Studium insbesondere die Zahl der jüngeren Arbeitslosen zurück, wenn auch deutlich weniger stark als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Für junge Menschen ist es schwerer geworden, nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur.

Obwohl es den Vermittlungsfachkräften von Arbeitsagentur und Jobcentern trotz der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen auch in den letzten vier Wochen gelungen ist, viele arbeitsuchende Menschen schnell wieder in Arbeit zu vermitteln, zeigt sich die Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann, beim Ausblick auf die kommenden Monate nur vorsichtig optimistisch. „Für Beschäftigte, die aktuell ihren Arbeitsplatz verlieren, dauert es immer länger, einen neuen Job zu finden, da die Betriebe aufgrund der konjunkturellen Risiken deutlich weniger einstellen und offene Stellen im Zweifel erst einmal unbesetzt lassen.“

Von den Unternehmen und Verwaltungen der Region wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim im September 809 Stellenangebote gemeldet, 67 oder 9 Prozent mehr als im August und 78 oder 8,8 Prozent weniger als im September 2024. Insgesamt waren bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim im September fast 900 offene Stellen weniger gemeldet als vor einem Jahr.

3606 Arbeitslose finden wieder Arbeit

Im Laufe des Monats meldeten sich 3395 Menschen neu oder erneut arbeitslos, 492 oder 12,7 Prozent weniger als im August. Im gleichen Zeitraum konnten 3606 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 249 oder 7,4 Prozent mehr als im Vormonat.

Erwartungsgemäß ging nach dem Ferienende insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit zurück. In der Altersgruppe unter 25 Jahren gab es im September insgesamt 1696 Arbeitslose, 35 oder 2,0 Prozent weniger als vor einem Jahr. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ging die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen im September um 153 zurück.

Zahl der Kurzarbeiter und kurzarbeitenden Betriebe

Nach einer ersten Hochrechnung zur Kurzarbeit für den Monat Mai 2025 haben im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 8076 Beschäftigte in 244 Betrieben kurzgearbeitet. Zum Vergleich: Im Mai 2024 waren es 5697 Beschäftigte in 177 Betrieben.

Die Kurzarbeiterquote, also der Anteil der Kurzarbeitenden an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, lag im Nordschwarzwald im Mai 2025 bei 3,6 Prozent und im Mai 2024 bei 2,5 Prozent.

Im Bereich der Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 96 oder 1,1 Prozent auf 8.316 zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Anstieg um 1.027 oder 14,1 Prozent.

Bei den Jobcentern ist die Arbeitslosigkeit von August auf September um 120 oder 1,3 Prozent zurückgegangen, gegenüber dem Vorjahr jedoch um 416 oder 5 Prozent auf 8801 gestiegen.

Weniger Stellenangebote als im vergangenen Jahr

Mitte September waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 3563 offene Stellen gemeldet, 158 oder 4,6 Prozent mehr als im August und 887 oder 19,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Kreis Calw gibt es 869 offene Stellenangebote, 206 oder 19,2 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist erneut leicht zurückgegangen. Im März 2025 – neuere Daten liegen nicht vor – waren im Agenturbezirk Nagold-Pforzheim 222.347 Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 1711 oder 0,8 Prozent weniger als im März 2024.

Quoten in den anderen Zuständigkeitsgebieten

Enzkreis



Landkreis Freudenstadt



Stadt Pforzheim

