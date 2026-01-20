Zahlen aus St. Georgen: Fast so viele verschiedene Vornamen wie geborene Babys

Bergstadt-Eltern setzen auf Individualität – zumindest wenn es um die Vornamen ihrer Neugeborenen geht. Das zeigen Daten aus dem St. Georgener Einwohnermeldeamt.
93 Neugeborene zählte das St. Georgener Einwohnermeldeamt im vergangenen Jahr. 46 Jungen und 47 Mädchen erblickten das Licht der Welt und zählen nun als neue Einwohner St. Georgens, wie eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung zeigt. Und für jedes einzelne hatten die Eltern eine wichtige Entscheidung zu treffen: Wie soll das Kind denn heißen?