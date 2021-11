1 Schweizer hat auch ein Werk in China. Foto: Schweizer

Die Schweizer Electronic AG präsentiert die Quartalszahlen für die ersten drei Quartale des aktuellen Jahres. Sie sind deutlich besser als 2020. Allerdings rechnet die Unternehmensleitung mit einer Abkühlung der Konjunktur.















Link kopiert

Schramberg - Die Schweizer Electronic AG hat die Zahlen für die ersten drei Quartale 2021 vorgelegt. Der Auftragseingang lag sowohl gegenüber dem Vorjahreszeitraum als auch gegenüber den ersten drei Quartalen 2019 auf einem deutlich höheren Niveau. Auch das hohe Wachstum im Umsatz setzte sich im dritten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr fort. Für das vierte Quartal rechnet Schweizer dagegen mit einer Abkühlung der Konjunktur und in der Folge mit einer geringeren Umsatzdynamik.

90,3 Millionen Euro Umsatz

Der Umsatz belief sich in den ersten drei Quartalen 2021 auf 90,3 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 2020: 69 Millionen Euro), ein Plus von 30,9 Prozent im Vergleich zu 2020, was von den Auswirkungen der Corona-Pandemie stark beeinflusst war. Der Umsatz des dritten Quartals übertraf das zweite Quartal um plus 2,9 Prozent und stellt das bislang höchste Umsatzquartal des Geschäftsjahres 2021 dar. Aus dem Werk in Schramberg und dem neuen Werk in China wurde ein Umsatz aus Eigenproduktion in Höhe von 66 Millionen Euro generiert, was einer Erhöhung um plus 33,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Auftragseingang in den ersten drei Quartalen 2021 stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf das 3,3-fache und betrug 128,6 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 2020: 38,7 Millionen Euro). Dadurch ergab sich für die ersten drei Quartale ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,4 (Vorjahreszeitraum 2020: 0,6). Der Auftragsbestand betrug Ende des dritten Quartals 2021 164,6 Millionen Euro und stieg im Vergleich zum Jahresende 2020 um plus 50,7 Prozent (31. Dezember 2020: 109,2 Millionen Euro). Der Mangel an Halbleitern, der besonders die Automobilindustrie beeinflusst, trug zu einer etwas geringeren Auftragsdynamik im dritten Quartal bei.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug minus 6,9 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 2020: minus 7,9 Millionen Euro), was einer Verbesserung der EBITDA-Quote auf minus 7,6 Prozent (Vorjahr 2020: minus 11,5 Prozent) entspricht. In der Schweizer-Gruppe ohne China wurde ein EBITDA in Höhe von plus 6 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einer operativen Ergebnisverbesserung in Höhe von plus 6,2 Millionen Euro unter Herausrechnung der Sonderaufwendungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro, die das Ergebnis in der Vergleichsperiode des Vorjahres belasteten.

Ausblick

Auch im vierten Quartal werden nach Einschätzung von Schweizer Anlaufverluste infolge des längeren Zeitplans für den Technologietransfer und die Qualifikationen durch Großkunden sowie die Materialpreiserhöhungen am Standort China zu einer weiteren Belastung der Bilanzkennzahlen beitragen.

Zur Eigenkapitalquote teilt Schweizer mit: "Der Vorstand kann die bisherige Prognose der Eigenkapitalquote zwischen zehn und 15 Prozent für die Schweizer-Gruppe bestätigen, wenn in diesem Geschäftsjahr die Veräußerung von Geschäftsanteilen an der chinesischen Tochtergesellschaft an einen Investor durchgeführt werden kann. Aus heutiger Sicht des Verhandlungsstands wird der Abschluss einer entsprechenden Transaktion als eher wahrscheinlich erachtet."