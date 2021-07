Aktive Corona-Fälle nur in zwei Städten im Kreis Rottweil

1 Die Zahl der aktiven Infektionen im Kreis Rottweil bleibt auf niedrigem Niveau stabil. Foto: Pixabay

Weiterhin ruhig bleibt es bei den Corona-Zahlen im Kreis, obwohl der Blick darauf durch den jüngsten Anstieg der bundesweiten Infektionszahlen an Spannung gewonnen hat.

Kreis Rottweil - Im Landkreis scheint die neue Entwicklung noch nicht angekommen zu sein. Fast alle Städte und Gemeinden, außer Rottweil und Schramberg, bleiben coronafrei, sogar die Zahl der festgestellten Kontaktpersonen sinkt leicht.

Die 7-Tage-Inzidenz ist derweil wieder leicht gestiegen. Von 3,6 am Freitag und Samstag auf 5,0 am Sonntag. Grund dafür sind zwei Neuinfektionen am Sonntag.