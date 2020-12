Zahl steigt weiter 45 Neuinfektionen im Kreis Freudenstadt

Kreis Freudenstadt - Die Zahlen bleiben weiter hoch: Am Donnerstag wurden dem Landratsamt Freudenstadt 45 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die betroffenen Personen wohnen in Baiersbronn (plus drei), Dornstetten, Empfingen (plus zwei), Eutingen (plus zwei), Freudenstadt (plus 19), Grömbach, Horb (plus zehn), Loßburg, Pfalzgrafenweiler (plus drei) und Waldachtal (plus drei).