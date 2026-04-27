Zahl hat sich zu 2025 verdoppelt: Mahlberg zeichnet 99 Bürger für besondere Leistungen aus

Insgesamt 99 Mahlberger wurden von der Verwaltung für besondere Leistungen ausgezeichnet. Darunter befanden sich zahlreiche Musiker und Sportler.
Die Zahl der jährlich zu ehrenden Mahlberger Bürger hat wieder zugenommen: In diesem Jahr waren es mit 99 Menschen nahezu doppelt so viele wie 2025 – darunter 42 Jugendliche aus sportlichem und musikalischem Bereich, 42 Erwachsenensportler und 15 Blutspender (siehe Info). Weil es beim kleinen Sitzungssaal als Ehrungsort geblieben war, mussten dutzende Geehrte mit Stehplätzen vorlieb nehmen. Doch das tat der Stimmung nach Stücken der Musikverein-Jugendkapelle unter Leitung von Daniela Weber keinen Abbruch.