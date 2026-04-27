Zahl hat sich zu 2025 verdoppelt: Mahlberg zeichnet 99 Bürger für besondere Leistungen aus

Insgesamt 99 Mahlberger wurden von der Verwaltung für besondere Leistungen ausgezeichnet. Darunter befanden sich zahlreiche Musiker und Sportler.

Die Zahl der jährlich zu ehrenden Mahlberger Bürger hat wieder zugenommen: In diesem Jahr waren es mit 99 Menschen nahezu doppelt so viele wie 2025 – darunter 42 Jugendliche aus sportlichem und musikalischem Bereich, 42 Erwachsenensportler und 15 Blutspender (siehe Info). Weil es beim kleinen Sitzungssaal als Ehrungsort geblieben war, mussten dutzende Geehrte mit Stehplätzen vorlieb nehmen. Doch das tat der Stimmung nach Stücken der Musikverein-Jugendkapelle unter Leitung von Daniela Weber keinen Abbruch.

Dann folgte im langen Ehrungsreigen vorab die Jugend, gleich mit ganzen Mannschaften beginnend: Nämlich 16 C-Juniorinnen der Mahlberger TuS-Spielgemeinschaft als vorjährige Bezirksklassenmeisterinnen der Ortenau-Fußballstaffel und zwölf D-Junioren als Meister der entsprechenden Kleinfeldstaffel 3 im Offen-burger Bezirk. Über den Lahrer „Sportverein Solidarität“ konnte sich die elfjährige Mahlbergerin Lila Krause sogar schon vordere Plätze bei den vereinseigenen Landesmeisterschaften in der Nachwuchsklasse erkämpen, ebensolche mit neun Jahren Feli Moritz in der entsprechenden Fortgeschrittenen-Klasse.

Sieben junge Musiker erspielten sich Abzeichen

Bei der Musikverein-Jugend hatten sich sieben Nachwuchs-Instrumentalisten das bronzene Jungmusiker-Leistungsabzeichen erspielt, Tessa Wurth (Querflöte) und Katrin Otto (Klarinette) sogar schon solche in Silber und Gold. Musikalisch hatte auch Judith Becker vom Musikum Lahr als erst elfjährige Cellistin beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ mit einem ersten Platz gepunktet – und nimmt damit jetzt am Landeswettbewerb teil.

Bei den Leichtathletik- Kreismeisterschaften hatte Luci Rudolf für den LV Ettenheim im Dreikampf der Schüler W-9 gesiegt und das 14-jährige Jungtalent Sebastian Hennin-ger im Motorrad-Trail einen ersten Platz bei den baden-württembergischen Jugend- meisterschaften erfahren. Seit vielen Jahren findet sich Michaela Gottlieb von den Schützenvereinen Sulz und Kippenheim auf der Leistungsliste der Sportler wieder, voriges Jahr mit gleich zwei ersten Landesmeisterschaftsplätzen per Luftpistole und mit ebensolcher einem hervorragenden vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen.

Judo-Sportler Phillip Gänshirt hatte über die Judo-Clubs Offenburg und Karlsruhe vordere Plätze in diversen Ligen erreicht, bei den Deutschen Meisterschaften sogar einen dritten in seiner Alters- und Gewichtsklasse und gar einen zweiten bei den deutschen Sambo-Meisterschaften. Dazu hatte auch Benz vorab nachrecherchieren müssen: Sambo ist eine osteuropäische Kampfsportart mit kombinierten Hauptelementen vom Freistilringen und Judo.

Auch einige Rennsportler wurden geehrt

Im Downhill-Fahren hat Levin Klausmann, 18-jähriger Sohn des Orschweierer ehemaligen Mountainbike-Profis Marcus Klausmann, trotz wegen Verletzungen und Sturz knapp verpasster deutscher Meisterschaft noch gepunktet, so bei internationalen Wettbewerben – insbesondere mit einem ersten Platz beim IXS-Downhill-Cup. Auch Jason Keil von der Ringergemeinschaft Lahr war weit gereist: Bei der Ringer-Weltmeisterschaft in Athen errang er in der Klasse U 17 mit unter 71 Kilo einen hervorragenden fünften Platz: Eine bärenstarke Leistung mit internationalem Potential, wie sein Verein stolz vermeldete.

Dann erhielten gleich drei Vereinsmannschaften Urkunden: Zehn Herren 30 vom Tennisclub Mahlberg/Kippenheim als ungeschlagener Meister in der zweiten Kreisklasse, weiter je sieben Herren 40 und Herren 50 als entsprechende Kreisklassenmeister. Speziell geehrt unter der Rubrik „Übungsleiter“ wurden Annika Studer, Olga Romme, Laura Wieber und Franziska Ackermann für langjährige Trainertätigkeiten im 2010 gebildeten Verein „Dance Surprise“, ebenso auch dessen Gründungsmitglied und Vorsitzende Ella Brinster.

Schließlich durfte auch die Freiwillige Feuerwehr Mahlberg im Ehrungsgeschehen nicht fehlen: Im vorigen Jahr hatten deren junge Aktive Felix Müller, Jonas Scherer, Moritz Vögele und Marius Zehnle in Gruppe mit weiteren vier Kippenheimer Kameraden bei der jährlichen Ortenauer Leistungsübung ihr bronzenes Leistungsabzeichen errungen.

Info – Blutspender

Bürgermeister Dietmar Benz schritt sogleich zur traditionell ganz obenan stehenden Ehrung von zehn besonders verdienten Blutspendern, hierbei assistiert von Martina Weber als örtlicher DRK-Repräsentantin. Benz lobte die gelebte Solidarität der vielfachen Spender, mit deren jeweils hergegebenem Blut jedes Jahr unzähligen Menschen nach Unfällen oder Krankheiten geholfen werden könne. Geehrt wurden Marie Luise Henkies, Bernd Sannert (50 Spenden), Ingrid Smolinski, Lena Vögele, Matthias Weber (25), Rebecca Heilemann, Simon Kalt, Raphael Leser, Nadine Merkh und Benjamin Zehnle (zehn).