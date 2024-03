1 Tuberkulose wird durch Bakterien verursacht und bei der häufigsten Form – der offenen Lungentuberkulose – etwa über einen Hustenanfall oder Niesen übertragen. Foto: dpa/Silvia Marks

In Deutschland sind wieder mehr Menschen an Tuberkulose erkrankt. Auch die Fälle von medikamentenresistenter Tuberkulose sind angestiegen. Das Robert-Koch-Institut warnt vor noch höheren Zahlen.









Die Zahl der Tuberkulosefälle (TB) ist in Deutschland auch im vergangenen Jahr gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin am Donnerstag (14. März) in Berlin mitteilte, wurden 2023 insgesamt 4481 Erkrankungsfälle gemeldet. Nach 3931 Fällen im Jahr 2021 und 4082 Fällen im Jahr 2022 sei dies ein neuerlicher Anstieg gewesen.