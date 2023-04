Commerzbank verlässt markantes Gebäude in Innenstadt

Zäsur in Villingen

Foto: Marc Eich

In der Villinger Innenstadt steht eine Zäsur an. Die Commerzbank verlässt offenbar nach 35 Jahren ihren prominenten Standort am Niederen Tor. Offiziell hält man sich allerdings noch bedeckt.









Die Bankenwelt in der Villinger Innenstadt bleibt in Bewegung. Nachdem die Sparda-Bank ihren Standort innerhalb der Stadtmauern gewechselt hat, stehen wohl auch bei der Commerzbank Veränderungen an. Dies wird unserer Redaktion von mehreren Seiten bestätigt.