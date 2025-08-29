Zäsur in Villingen: Bald keine Post-Geschäfte mehr im Modepark Röther

Eine wichtige Anlaufstelle für Post-Dienstleistungen in Villingen entfällt: Die Postbank im Modepark Röther bietet die Services schon bald nicht mehr an.
Zugegebenermaßen: Für die Villinger ist die „richtige“ Post seit der Räumung des Gebäudes in der Bahnhofstraße bereits Geschichte. Unabhängig davon, dass dort seit Jahren nicht mehr Angestellte der Deutschen Post Ansprechpartner für Briefe, Pakete und Co. waren. Schon seit den 90er-Jahren kooperiert die Deutsche Post mit der Postbank – deren Bankfilialen bieten an den Schaltern den gewohnten Service an. Bislang.