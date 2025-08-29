Zäsur in Villingen: Bald keine Post-Geschäfte mehr im Modepark Röther

Eine wichtige Anlaufstelle für Post-Dienstleistungen in Villingen entfällt: Die Postbank im Modepark Röther bietet die Services schon bald nicht mehr an.

Zugegebenermaßen: Für die Villinger ist die „richtige“ Post seit der Räumung des Gebäudes in der Bahnhofstraße bereits Geschichte. Unabhängig davon, dass dort seit Jahren nicht mehr Angestellte der Deutschen Post Ansprechpartner für Briefe, Pakete und Co. waren. Schon seit den 90er-Jahren kooperiert die Deutsche Post mit der Postbank – deren Bankfilialen bieten an den Schaltern den gewohnten Service an. Bislang.

Denn in Villingen ist dies schon bald Geschichte – das bedeutet eine echte Zäsur für die Innenstadt. Ein Sprecher der Postbank erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass in der Filiale im Modepark Röther im Benediktinerring ab dem 7. Oktober keine Postdienstleistungen mehr angeboten werden. Dies war seit Oktober 2019 der Fall.

„Wir betreiben sie in einem neuen Format als ‚Beratungsfiliale‘ weiter und konzentrieren uns auf Finanzdienstleistungen“, so der Sprecher. Welche Gründe zu dieser Entscheidung geführt haben, wird trotz expliziter Nachfrage nicht erklärt. Vielmehr heißt es vonseiten des Unternehmens, dass man sich in einem Teil der Standorte auf das Kerngeschäft als Bank konzentrieren möchte – inklusive der Beratung rund um das Thema Geld.

Einen klassischen „Schalter“, der sowohl für Post-Dienstleistungen als auch für Bankgeschäfte genutzt wurde, wird es zukünftig nicht mehr geben. Das bedeutet auch für die Kunden der Postbank eine Einschränkung. Da der Schwerpunkt auf der Beratung liegt, verweist der Sprecher auf den SB-Bereich mit Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen und Terminals, an denen tägliche Bankgeschäfte erledigt werden können – Überweisungen, Daueraufträge einrichten sowie Kontoauszüge ausdrucken. An einem so genannten Servicepoint können zukünftig Beratungstermine vereinbar, Adressänderungen vorgenommen oder Konten eröffnet werden.

Schwenninger Postbank seit Oktober 2024 dicht

Diesen Schritt war die Postbank in Schwenningen bereits im Sommer 2024 gegangen. Dort wurden im altehrwürdigen Postgebäude in der Friedrich-Ebert-Straße ab Mitte Juli keine Post-Dienstleistungen mehr angeboten. Im ehemaligen Hauptpostamt ging man im Oktober aber noch einen Schritt weiter: Auch das Postbank-Finanzcenter wurde geschlossen. Kunden werden seitdem nach Villingen verwiesen.

Aber was machen zukünftig jene, die in Villingen ihre Post-Geschäfte erledigen möchten? Sonja Radojicic, Sprecherin der DHL-Group, verweist in diesem Zusammenhang auf die rund ein Kilometer entfernte Postfiliale in den Erbsenlachen. Im dortigen Shop für Bogenschützenbedarf werden Brief-, Paket- und Expressdienstleistungen angeboten. Zur Verfügung steht laut Filialfinder zudem ein Kiosk in der Paradiesgasse (800 Meter entfernt) – allerdings ohne direkte Parkmöglichkeiten.

Anlaufstellen in Villinger Innenstadt verringern sich

Die Sprecherin verweist in diesem Zusammenhang auf den Erfolg der Kooperation mit Partnern aus dem Einzelhandel: Öffnungszeiten habe man damit erweitern können, das stationäre Netz habe man bundesweit ausbauen können. Und „weil Konsumenten neben den Postdienstleistungen auch andere Waren und Dienstleistungen erwerben“, leiste das Partner-Modell auch einen „wichtigen Beitrag zum Erhalt des Einzelhandels in den Städten und Gemeinden“.

Fakt ist hingegen: In der Villinger Innenstadt verringern sich damit die Anlaufstellen, in denen sämtliche Post-Dienstleistungen angeboten werden – was wiederum einen negativen Einfluss auf die Attraktivität der Innenstadt haben dürfte. Radojicic bringt im Zusammenhang mit der „qualitativ hochwertigen postalischen Versorgung“ auch die Packstationen (Annahme und Abgabe von Paketen rund um die Uhr) sowie Poststationen (Kauf von Brief- und Paketmarken, Versand von Briefen und Paketen) ins Spiel.

Tatsächlich konnte die Versorgung mit den Packstationen in der Doppelstadt verbessert werden – in der Nähe der Innenstadt gibt es ebensolche an der rückwärtigen Seite des Modeparks Röther sowie am Bahnhof. Die erwähnten Poststationen gibt es aber weder in Villingen noch in Schwenningen. Ob und wann eine solche hier entstehen könnte, bleibt offen.

Die Anlaufstellen der Deutschen Post in Villingen und Schwenningen

Postfilialen

Villingen: Kiosk Paradiesgasse 1/1, Mein Bogenshop Erbsenlachen 6, Classic Tankstelle Berliner Straße 3, Tankstelle Öge Breslauer Straße 2, k Kiosk Schwarzwald-Baar-Center Neuer Markt 1; Schwenningen: Mühlweg 100, Rieten-Kiosk Rietenstraße 50, Movit Neckarstraße 56, Lotto Marktstraße 18

DHL-Paketshop

Villingen: Gaby’s Second-Hand Boutique Färberstraße 61, Farben Demmler Niederwiesenstraße 13, Edeka Markt Schönauer Niederwiesenstraße 27, Rewe Am Krebsgraben 5; Schwenningen: VSKiosk Harzerstraße 26, Euronics Beck Oberdorfstraße 11, Schulranzen.com In der Muslen 3

Packstationen

Villingen: Lidl Beim Enggäßle 1, Aldi Am Krebsgraben 14, Lidl Am Krebsgraben 2, Hinter Modepark Röther, St. Nepomuk-Straße, Netto An der Schelmengaß 25, Aldi Milanstraße 6, Bahnhof Bahnhofstraße 5, Lidl Altstadtstraße 11, Edeka Auf der Steig 10, Aldi Niederwiesenstraße 33; Schwenningen: Lidl Villinger Straße 149, Esso Villinger Straße 137, Lohnsteuerhilfe Rietenstraße 37, Culinara Spittelstraße 50, Lidl Schützenstraße 42