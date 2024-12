Nach 21 Jahren am Dirigentenpult ist es für Matthias Listmann eine besondere Veranstaltung.

Die besinnlichen Weihnachtslieder, die der Chor darbieten wird, versprechen nicht nur musikalischen Genuss, sondern auch eine emotionale Zeitreise durch die gemeinsamen Jahre.

Die Konzerte unter dem Motto „Vom Himmel hoch zum Advent“ finden an zwei Orten statt: Am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, gastiert das Zähringer Chörle in der St. Konradskirche an der Herdstraße 112 in Villingen, und am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, in der Gnadenkirche, Wilhelm-Schickard-Straße 1, im Schilterhäusle zwischen Villingen und Schwenningen.

Einstimmung auf Weihnachten

An beiden Abenden wird die Pianistin Anne Cecile Litolf aus Trossingen den Chor am Klavier begleiten. Die Zuhörer dürfen sich auf ein stimmungsvolles Programm voller besinnlicher Weihnachtslieder und musikalischer Freude freuen.

Es ist zugleich ein Abschiedskonzert und eine Hommage an die langjährige künstlerische Partnerschaft zwischen Matthias Listmann und dem Zähringer Chörle, die die Zuhörer in die festliche Stimmung der Vorweihnachtszeit eintauchen lässt.

Karten sind im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen und bei allen Chormitgliedern erhältlich.

Das Zähringer Chörle ist ein gemischter Chor, der seit über 40 Jahren in Villingen besteht, und kleine und große Konzerte zur Aufführung bringt. Infos unter www.zaehringer-choerle.de.