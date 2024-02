Zählung in Indien

1 Man findet Schneeleoparden vom Himalaya Nepals und Indiens im Süden bis zum Altai- und Sajangebirge Russlands im Norden sowie vom tibetischen Hochland im Osten bis zum Pamir, Hindukusch und Tianshan-Gebirge im Westen. Foto: Imago/Zoonar

Sie werden oft als „Geist der Berge“ bezeichnet, weil man sie kaum zu Gesicht bekommt: Schneeleoparden. Indien hat nun Zahlen veröffentlicht, wie viele der majestätischen Tiere auf seinem Staatsgebiet leben.









In Indien leben derzeit mehr als 700 Schneeleoparden in freier Wildbahn. Dieses Ergebnis einer mehrjährigen Zählaktion gab das Umweltministerium in Neu-Delhi bekannt. Um das langfristige Überleben der seltenen Tiere sichern zu können, sei eine stete Überwachung des Bestands wichtig.