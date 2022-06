1 In der 41. Minute überlupft Horbs Bastian Weinstein gefühlvoll den gegnerischen Torwart Simon Bakalla. Foto: Wagner

Der FC Horb ist in der Kreisliga A zurück.















SG Hopfau/Leinstetten – FC Horb 1:2 (0:1). Der FC Horb schlägt die Glattalkombi dank zweier Treffer seines Torjägers Bastian Weinstein in die Kreisliga B.

"Zähe Angelegenheit"

In der 81. Spielminute fiel die Entscheidung aus Sicht der Horber. Nach einem weiten Zuspiel roch der Horber Torjäger den Braten, und da der gegnerische Torhüter nicht aus seinem Kasten herauskam und sein Innenverteidiger auch nicht im Bilde war, lenkte Weinstein den Ball an Freund und Feind vorbei ins Tor der Glatttalkombi. Horbs Trainer Bernd Halder sprach nach dem Spiel von einer sehr "zähen Angelegenheit", die unter der Glutofenhitze litt.

Horb mit gutem Start

Der FC Horb hatte in der Anfangsphase die etwas besseren Chancen und Torschütze vom Dienst Bastian Weinstein scheiterte in der 18. Minute nach schönem Solo über den linken Flügel knapp. Viele intensiv geführte Zweikämpfe prägten das Spiel in der ersten Hälfte mit nur wenigen gefährlichen Strafraumszenen.

Ball geht klar drüber

Die Glatttalkombi kam nach knapp einer halben Sltunde zu ihrer ersten Torchance, als Sven Guhl den Ball für Christian Springmann auflegte, der den Ball aber deutlich über das Horber Tor donnerte. Zwei Minuten später war es erneut Horbs Bastian Weinstein, der nach seinem Sololauf erneut scheiterte. Sechs Minuten vor dem Seitenwechsel konnten die Horber und ihre Fans das erste Mal jubeln. Nach einem weiten Zuspiel war der schlaksige Horber Angreifer schneller am Ball, als sein Gegenspieler und überlupfte den herauseilenden Torhüter zur Horber Führung.

Ball geht an den Pfosten

Die Glatttalkombi war jetzt unter Zugzwang, und um ein Haar wäre der Mannschaft von Knud Herr zwei Minuten später bereits der Ausgleich gelungen. Der Drehschuss von Christian Springmann krachte aber an den Außenpfosten.

Tolles Tor von Niklas Küsel

Nach dem Seitenwechsel glückte der Glatttalkaombi schnell der Ausgleich. Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball der Horber nahm Niklas Küsel Maß, und sein Torschuss rauschte an Freund und Feind vorbei ins Horber Tor. Beide Mannschaften hatten in der Folge die Chance, wieder in Führung zu gehen. So scheiterte Horbs Lukas Renz mit seinem Kopfball in der 57. Spielminute knapp, und auf der Gegenseite kam Raphael Wittig in der 77. Minute zum Torabschluss, scheiterte aber am Horber Keeper Felix Wein. Den Horbern glückte dann in der eingangs erwähnten Szene die neuerliche Führung, die sie dann mit Erfolg bis zum Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters Lauritz-Philipe Hafner auch verteidigen konnten.

Lob für die Veranstalter

Die Horber gehören nun wieder nach mehr als einem Jahrzehnt der Kreisliga A an. Dagegen muss sich die SG Hopfau/Leinstetten mit dem Abstieg in die Kreisliga B anfreunden. Großes Lob gilt auch dem Veranstalter der SG Altheim-Grünmettstetten für die Organisation des Relegationsspiels.

Trainerstimmen

Knud Herr (SG Hopfau/Leinstetten): "Wir hätten es auch verdient gehabt, weiterhin in der Kreisliga A zu spielen. Das Spiel war ein Spiegelbild unserer Saison. Vorne nutzen wir unsere Chancen nicht und hinten fangen wir uns unnötige Gegentore ein. Gratulation an den FC Horb und seinen Trainer Bernd Halder zum Aufstieg."

Bernd Halder (FC Horb): "Es war heute bei den Bedingungen eine sehr zähe Angelegenheit von Anfang an. Wir haben in dieser Saison bestimmt schon bessere Spiele absolviert, aber das ist mir heute völlig egal. Wir sind aufgestiegen, und das ist das einzige was zählt. Großes Kompliment an meine Mannschaft. Jetzt können wir den Aufstieg erst einmal genießen und gehörig feiern."

Die Mannschaften

SG Hopfau/Leinstetten: Simon Bakalla, Marius Bauer (72. Fabian Heinzelmann), Marcus Grötzinger, Raphael Wittig, Jan Mutschler, Niklas Küsel, Sven Guhl, Maximilian Roth, Christian Springmann, Maik Zimmermann, Marius Küsel.

FC Horb: Felix Wein, Morten Oswald (70. Maximilian Götz), David Glinka, Marko Stojcevic, Niklas Halder (90.+4. Stanislav Elscheidt), Youri Gabriel (80.Karl-Odom Veng), Felix Frese, Lukas Renz (70. Nico Graf), Bastian Weinstein, Nick Dürr, Paul Beckenbach.

Tore: 0:1, 1:2 Bastian Weinstein (41., 81.), 1:1 Niklas Küsel (49.).

Schiedsrichter: Lautitz-Philipe Hafner.

Zuschauer: 450.

