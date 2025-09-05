Youtuber, Instagrammer, TikTok-Star Wenn Kinder Influencer werden wollen
Schon Grundschüler sind fasziniert von diesem Job und können sich auch ausprobieren – in geschützten Bereichen. Sobald es kommerziell wird, ist der Grat zur Kinderarbeit schmal.
In einer zweiten Klasse hängen Steckbriefe der Kinder aus. Sie haben darauf ihre Hobbies notiert, ihre Lieblingsessen – und ihre Berufswünsche. Etwa die Hälfte der Klasse möchte einmal Fußballprofi werden, die andere Influencer, wahlweise Youtuber, Instagrammer oder TikTok-Star. Die Eltern amüsieren sich erst darüber, dann kommt beim Elternabend aber eine ernste Debatte zustande. Denn auch wenn Kinder wohl schon immer davon geträumt haben, reich und berühmt zu werden, so scheint dieses Ziel heute einfacher denn je erreichbar, weil der Zugang allen offen steht – aber eben auch alle damit verbundenen Risiken.