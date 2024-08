YouTuber im Nordschwarzwald: Amerikanischer Tourist erkundet beautiful Calw - und hat viele Fragen

Der amerikanische YouTuber und Ex-Footballspieler Conner Sullivan hat Calw erkundet und erfreut sich dabei an einem "schönes Ausblick" und sehr vielen kleinen Details der "old town" und "old houses".

In einem 43 Minuten langen Video schwenkt Conner Sullivan seine Kamera im Stil eines "Vlogs" durch die Hesse-Stadt. Dabei bewundert er die ganzen "alten, noch erhaltenen Dinge" - die es so im Heimatland wohl nicht gibt. Neben der Begeisterung für das Fachwerk der "Häusers" betont er auch sehr oft, wie schön die einzelnen Farben der Fensterrahmen und Fassaden seien.

Das ein oder andere Straßenschild stellt für den Amerikaner derweil eine Sprachbarriere dar. So fragt er sich beispielsweise bei den "Winterdienst"-Hinweisen an den Treppen, was diese bedeuten könnten. Dass es bei Schnee und Eis "dangerous" wird, scheint aber beim Touristen angekommen zu sein.

Das Läuten der Kirchturmglocke kommentiert der 32-jährige Weltenbummler als "beautiful" - wie so vieles, was er auf dem Weg durch Calw kommentiert. Auch die Blumen und Gärten der Stadtbewohner bekommen ihre Screentime beim andauernden Marsch durch die Gassen. Die Anstrengung beim Treppensteigen - "breathing hard" - hört man dabei selbst dem amerikanischen (Ex-)Sportler deutlich an.

Auf dem Weg zurück ins Tal wird neben einer neuen Erkenntnis über die Deutsche Sprache - ein alter VW-Bus "sieht cool aus" - auch erneut über den "Winterdienst" sinniert.

Amerikaner hat eine Überzeugung zur richtigen Ausrichtung der Brezel

Zu den "Bretzels" packt Sullivan einen Fakt aus, den er und der Rest der Welt so bisher wohl noch nicht gehört hatten: So sei die goldene Brezel in der Biergasse mit dem Bauch nach oben richtig herum. Eine Debatte, die unter dem Stichwort Brezelgate schon vielfach diskutiert wurde. Entgegen der Behauptungen des Touristen hat man bisher aber wohl keine richtige Antwort auf die Frage gefunden.

"Anyways", als er die Kirche betritt, fasziniert ihn die Orgel und es kommt der Wunsch auf, mal ein Stück auf diesem Instrument zu hören. Er versucht ganz ungeniert selbst durch den Druck der Orgeltastatur einen Ton herauszubekommen, doch die Orgel ist "off." Er ruft seine Zuschauer, die Orgel spielen können, dazu auf, sich bei ihm zu melden.

Dass es in so vielen, ja fast jeder kleinen Stadt in Deutschland eine wunderschöne Kirche gebe, sei "verrückt, aufregend, interessant", findet Sullivan.

Für Hermann Hesse scheint sich der 32-Jährige ebenfalls zu interessieren. Er versucht, die Infoschilder in den Straßen zu lesen und besucht das Geburtshaus.

Sullivan erklärt im Video auch, das er gerne ohne Plan in Städte gehe und dann beispielsweise irgendwann nach Calw zurückkehren wolle. Dann aber mit mehr Informationen und Geheimtipps und vielleicht einem Stadtführer. Interessierte sollen sich bei ihm auf Instagram melden. Vielleicht können bei einem nächsten Besuch die zig offenen Fragen, die während der über 40 Minuten in die Kamera gestellt werden, auch beantwortet werden.

Zuletzt gibt es im Video noch einen Blick auf das Kloster und der Amerikaner freut sich darüber, das es in Europa so viele kleine Cafes und Events wie den Klostersommer gebe - "it's such a good vibe." Dann zeigt Sullivan entgegen des Videotitels noch Eindrücke aus Weil der Stadt.

"black forest cake" bei Angis Bergcafe

In einem weiteren Video hatte der YouTuber vor zwei Wochen Angis Bergcafe bei Bad Wildbad besucht und dort eine Schwarzwälder Kirschtorte probiert. Fazit: Schmeckt "gesund".

Info: Conner Joseph Sullivan - Football und Fußball

Der amerikanische YouTuber Conner Joseph Sullivan zeigt auf seinem YouTube-Kanal das Leben als Amerikaner im Ausland und seine sportlichen Aktivitäten im Bereich Football. Zur Saison 2017 wechselte der "YouTube-Abenteurer aus Amerika" als Quarterback zu den Stuttgart Scorpions und ist seitdem immer wieder im süddeutschen Raum unterwegs.

Conner Sullivan ist bei YouTube bekannt für seine Reisevideos. Der Amerikaner hat seit 2015 über 137 Millionen Aufrufe auf alle seine Videos erhalten. Einen Hype in Süddeutschland hatte er bereits 2017, als er ohne Eintrittskarte zum Landesderby VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC ging und mit einem Schwarzmarkt-Ticket in den KSC-Block kam. Dort filmte er alles und stellte es auf YouTube. Innerhalb von 24 Stunden ging das Video viral - mittlerweile hat es 2,4 Millionen Aufrufe.