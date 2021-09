1 Volker Kugel ist von Beruf Gärtner – und ein Medienstar. Foto: Marc Sansone

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der gebürtige Stammheimer Volker Kugel ist von Beruf Gärtner – und ein Medienstar. Hauptamtlich ist er Direktor beim Blühenden Barock in Ludwigsburg. Millionen Menschen kennen ihn aber vom TV – und von Youtube.

Calw-Stammheim/Ludwigsburg - Dass er in seinem Leben "auf grün gehen" werde, wie er es nennt, war schon früh angelegt. "Der Vater zu Hause in Calw hatte einen Riesengarten, da musste ich halt ran", erzählt Volker Kugel. "Bohnen, Salat, Karotten", in Windeseile zählt Kugel auf, was da alles zu tun war. Er spricht so schnell, dass man kaum folgen kann. Und er spricht druckreif.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen