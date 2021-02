Youngster aus VS Raphael Rabe ist CDU-Landtagskandidat

Und dann ist da noch eine Sache, für die das Herz des "kleinen Raben" besonders fest schlägt: die Fasnet. In dem denkmalgeschützten Gemäuer seines Zuhauses kommt an ihr keiner vorbei. Gleich neben der Eingangstür wartet der Christdemokrat mit einer echten Besonderheit auf: einem Fasnetsstüble, vielleicht sogar dem einzigen wirklich doppelstädtischen Fasnetsstüble des Oberzentrums. Die Wände links und rechts sind mit Bildern, Narrenfahnen und sonstigen Accessoires geschmückt, an der Stirnseite hingegen, erklärt Rabe schon fast ein bisschen bedauernd, darf er kaum Hand anlegen. "Das sind handbemalte Tapeten, über hundert Jahre alt, da darf ich nichts dran machen."

Muss er auch nicht – auf den ersten Blick ist hier überall, sogar im Esszimmer anhand zahlreicher Schemen an der Wand oder der vielen Fotografien und Leinwandbildern im Flur, ersichtlich: Hier lebt ein Narr durch und durch. Nur dazu, ob dessen Herz nun mehr für Villingen oder für Schwenningen schlägt, lässt er sich nicht in die Karten blicken: "Meine Heimat ist in der Schwenninger Narrenzunft, in Villingen hab’ ich mich verliebt", gesteht der Finanzkaufmann und geht über den alten Holzboden, der direkt auf der blanken Villinger Erde steht ("Diese Altstadthäuser waren ja alle nicht unterkellert"), voran ins Obergeschoss.

"Ich mag Dinge mit Geschichte"

Vor fünf Jahren habe er sich binnen von nur drei Tagen für den Kauf des Altstadthäuschens entschieden. Als Finanzfachmann "kannte ich meine Möglichkeiten". Terrasse und Garten, wenn auch nur je 30 Quadratmeter groß, gaben als seltenes Attribut eines Innenstadt-Domizils mit den Ausschlag. Da war der Verkauf schnell besiegelt. Zumal der damals gerade einmal 24-Jährige schon immer von einem solchen Zuhause geträumt habe. "Ich mag Dinge mit Geschichte", betont er und schwärmt von der Bruchsteinwand im Esszimmer, die er nebst 500 Jahre alten verputzten Wänden kurz nach dem Kauf freigelegt hat.

Ein eigens in Auftrag gegebenes und nun säuberlich eingerahmtes Gutachten bestätigt: Das Haus geht auf mittelalterliche oder spätmittelalterliche Zeiten zurück. Und gleich nebenan ein anderes Stück VS-Geschichte: ein altes Saba-Radio. "Na klar, das funktioniert noch", sagt Rabe und stellt das auch prompt unter Beweis. "Alleine dieses Warten bis der Äther hier zusammenkommt", schwärmt er ganz beseelt. Ein Manko gibt es dann aber doch: Wegen der etwa eineinhalb Meter dicken Bruchsteinwände empfängt er nur zwei Sender – einen mit Volksmusik, einen zweiten mit Hiphop, beides so gar nicht nach seinem Geschmack. Also bleibt das gute Teil letztlich ein Stück Deko, obendrauf thront das Tablet für die entsprechenden Funktionen.

"Es kommt wie es kommt"

Noch weiter oben, nämlich zwei ganze Stockwerke, klingelt morgens um 6.15 Uhr der Wecker. Würde er das nicht tun, schlüge vermutlich ein ganz besonders lebendiger Wecker an: schwarz-weiß, auf vier Pfoten und den Namen Lou hörend. Der spanische Straßenhund ist derzeit die große Liebe des Christdemokraten – ob’s nicht bald auch wieder eine andere Liebe fürs Leben oder einen Abschnitt dessen geben könnte? "Es kommt wie es kommt", stellt Rabe in den Raum mit der niedrigen Decke und den historischen Balken darin.

Bis, wer auch immer, in sein Leben tritt, kommt mit Lou jedenfalls keine Langeweile auf. "Er war in einer Tötungsstation für Straßenhunde", erzählt der 29-Jährige mit Blick auf seinen kleinen Lebensgefährten. Mit ihm spaziert er allmorgendlich einmal auf den Magdalenenberg und auf dem Rückweg übers Hubenloch, vorbei beim Bäcker Beha, wo er sein Frühstück kauft. Um 8.30 Uhr sitze er üblicherweise am Schreibtisch – "Bürohund" Lou ist auch in der Sparkasse an seiner Seite. Und das darf er auch in Rabes aktueller Lebensphase als "Vollzeit-Wahlkämpfer" in der Justinus-Kerner-Straße sein. Hobbys wie das Fechten oder das Rennradfahren hat Rabe mangels Zeit schon vor längerem abgeschafft.

"Schwäbische Hausmannskost oder ein Zwiebelrostbraten, damit bin ich glücklich."

Und was macht er dann nach Feierabend? Spieleabende, wie er sie mit guten Freunden liebt, sind derzeit coronabedingt nicht drin. Stattdessen etwas Leckeres für sich selbst kochen? Raphael Rabe lacht schallend. "Ich habe eine Küche, sagen wir mal so...." Und dann gibt er zu: "Ich bin der wohl größte Unterstützer der Villinger Gastronomie." Als Feinschmecker outet er sich damit aber nicht: "Ich bin da nicht sonderlich anspruchsvoll, schwäbische Hausmannskost oder ein Zwiebelrostbraten, damit bin ich glücklich." Und wenn es dann noch einmal im Jahr, am liebsten an die Nordsee auf seine Lieblingsinsel Spiekeroog und ein paar kleinere Städtetrips geht, dann ist das Leben für den Landtagskandidaten schon mal ziemlich perfekt. Ein bisschen perfekter werden könnte es für ihn am 14. März. Für diesen Tag hofft er auf zahlreiche Stimmen aus seinem Wahlkreis bei der Landtagswahl – rabenschwarz, denkt er, sind seine Aussichten nicht.