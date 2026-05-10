Young Explorers Camp startet wieder: Jugendliche entdecken die Wildnis des Nordschwarzwalds

Das Young Explorers Camp geht in die nächste Runde. Eine Woche lang können Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren die Natur entdecken und eigene Projekte starten.

Die Bewerbungsphase für das Young Explorers Camp 2026 hat begonnen. Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren können sich bis Sonntag, 31. Mai, online bewerben. Das Camp findet von Freitag, 28. August, bis Freitag, 4. September, im Nationalpark Schwarzwald statt und ist für alle Teilnehmenden vollständig kostenlos. Das Camp richtet sich an Jugendliche, die sich für Natur und Umwelt interessieren, gerne draußen unterwegs sind und eigene Medien- oder Umweltprojekte umsetzen möchten.

Natur erleben und Projekte entwickeln Das Young Explorers Camp findet seit 2015 jedes Jahr statt. 16 Jugendliche erleben eine Woche lang den Nationalpark Schwarzwald und entdecken die Wildnis mit allen Sinnen, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Sie erweitern ihr Wissen über die Natur und das Klima und entwickeln auch eigene Projekte. Die Jugendlichen treffen auf Gleichgesinnte und können gemeinsam etwas bewirken und zusammen ihre Ideen umsetzen.

Auch Foto- und Videoprojekte können umgesetzt werden. Foto: Nationalpark Schwarzwald

Geleitet wird das Camp von ehemaligen Camp-Teilnehmenden. Zu den Highlights zählen die Workshops, in denen die Teilnehmenden sowohl eigene Medienprojekte über die Wildnis mithilfe von Foto- und Videografie kreieren als auch eigene umsetzbare Projekte im Bereich Natur- und Klimaschutz entwickeln. Weitere Highlights sind Outdoor-Aktivitäten. Dazu gehören ewta eine besondere Sonnenaufgangswanderung und einige Ranger-geführte Touren durch die wilde Natur des Nationalparks, beispielsweise am Schliffkopf oder am Ruhestein vorbei.

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Abgerundet wird das Camp mit viel Raum für Austausch, Teambildungsaktivitäten und inspirierenden Vorträgen. „Das Young Explorers Programm (YEP) macht besonders, dass man nie genau weiß, was auf einen zukommt. Nur eines ist sicher: Es sind Momente, die für immer bleiben. Dabei entstehen wundervolle Freundschaften und Erinnerungen, die man nie vergisst“, fasst Sarah, eine ehemalige Camp-Teilnehmende, ihre Erfahrung zusammen.

Starkes Netzwerk und engagierte Partner

Das Young Explorers Camp wird vom Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e.V. in Kooperation mit dem Nationalpark Schwarzwald gefördert. Das YEP ist stolz, Umweltministerin Thekla Walker als Unterstützerin und Schirmherrin des Projekts gewonnen zu haben.

„Der Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V. ist Projektträger und Partner des YEPs. Es ist klasse, wie gerade aus den jährlichen Camps im Nationalpark Schwarzwald heraus ein Netzwerk junger Menschen mit Know-how und frischen Ideen gewachsen ist“ sagt Susanne Schönberger vom Vorstand des Freundeskreises. „Sie stehen für den ,Drive’, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern die Welt anders zu denken. Sie sind die jungen Generationen, die sich für gemeinsame Veränderungen, gemeinsames Handeln und damit ihre und unsere Zukunft engagieren.“

Bewerbung und Information

Bewerbung

Interessierte Jugendliche können sich unter bewerbungen.schwarzwald-entdecker.de/ bewerben, indem sie das Formular ausfüllen und es anschließend absenden.

Weitere Informationen

zum Camp und zu den Young Explorers finden sich unter www.schwarzwald-entdecker.de/ sowie auf Instagram unter @abenteuerschwarzwald und auf Facebook unter „Abenteuer Schwarzwald“.