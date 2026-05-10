Young Explorers Camp startet wieder: Jugendliche entdecken die Wildnis des Nordschwarzwalds

Das Young Explorers Camp geht in die nächste Runde. Eine Woche lang können Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren die Natur entdecken und eigene Projekte starten.
Die Bewerbungsphase für das Young Explorers Camp 2026 hat begonnen. Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren können sich bis Sonntag, 31. Mai, online bewerben. Das Camp findet von Freitag, 28. August, bis Freitag, 4. September, im Nationalpark Schwarzwald statt und ist für alle Teilnehmenden vollständig kostenlos. Das Camp richtet sich an Jugendliche, die sich für Natur und Umwelt interessieren, gerne draußen unterwegs sind und eigene Medien- oder Umweltprojekte umsetzen möchten.