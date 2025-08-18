Yoga für den guten Zweck: Hohennagold wird Zentrum der Energie

Mit zwei Tagen Yoga auf der Burg Hohennagold voller Energie für den guten Zweck verabschiedete sich der Charity Events Nagold in die Sommerpause.
Ob fließende Bewegungen, sanfte Dehnung oder pure Erdung – das Charity-Yoga-Wochenende auf der Hohenberger Burg verwandelte die geschichtsträchtige Kulisse in ein Zentrum für Kraft, Verbindung und Hoffnung. Inmitten von Sonnenlicht, weichem Wind und dem Rauschen der Baumwipfel entstand Raum für Gemeinschaft und für eine Herzenssache: Der Erlös ging an krebskranke Kinder.