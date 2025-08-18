Yoga für den guten Zweck: Hohennagold wird Zentrum der Energie

Mit zwei Tagen Yoga auf der Burg Hohennagold voller Energie für den guten Zweck verabschiedete sich der Charity Events Nagold in die Sommerpause.

Ob fließende Bewegungen, sanfte Dehnung oder pure Erdung – das Charity-Yoga-Wochenende auf der Hohenberger Burg verwandelte die geschichtsträchtige Kulisse in ein Zentrum für Kraft, Verbindung und Hoffnung. Inmitten von Sonnenlicht, weichem Wind und dem Rauschen der Baumwipfel entstand Raum für Gemeinschaft und für eine Herzenssache: Der Erlös ging an krebskranke Kinder.

„Wenn man so ein Event macht, bei dem sich Menschen fallen lassen dürfen, muss auch das Drumherum leicht sein“, erklärte Patrick Walz, der Vorsitzende des Vereins. Und das war es: Im liebevoll vorbereiteten Digel-Pavillon versorgten Ehefrau Ines Walz und Mama Andrea Walz die Gäste mit selbst gemachtem Himbeer-Heidelbeer-Eistee, aromatischem Infused Water, Yogi-Tee sowie frisch zubereiteten Charity-Wraps – wahlweise mit Falafel oder Hähnchen. Dazu Kuchen, Kaffeeduft, spielende Kinder – und eine Atmosphäre, die trug.

„Einfach schön zu sehen, wie alles friedlich ineinandergreift“, befand Ines Walz. Ihre Kinder rollten die Matten aus und wurden, wie viele andere, Teil eines Wochenendes voller Leichtigkeit und Nähe.

Jeder darf seinen eigenen Zugang finden

Den Auftakt am Samstag machte Sandra Spruß mit Vinyasa Yoga – kraftvoll, dynamisch, für jedes Niveau. Ihr Credo: „Jeder kann Yoga und jeder darf seinen eigenen Zugang finden.“ Danach lud Tina Pawelczyk zur Muskelentspannung und autogenem Training. Spannung und Stille als achtsamer Kontrast.

Von links nach rechts: Sandra Wehrstein, Ines Walz, Patrick Walz (mit der passenden Schürze und dem Spruch: „This kitchen is for dancing“), Sandra Spruß und Tina Pawelczyk Foto: Aylin Kaya

Am Sonntag begann der Tag mit Yin Yoga und Qi Gong von Caroline Leifeld. Ihre Botschaft: „Die Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, der Atem der Schlüssel zu mehr Wohlbefinden.“ Danach folgten Power-Pilates und „Pilates meets Yoga“ mit Vanessa Waidelich – gezielt auf Tiefenmuskulatur, Rückbildung und Haltung ausgerichtet. „Ich will Menschen spüren lassen, wie viel Kraft in ihnen steckt – egal welches Alter oder Level.“

Teilnehmerin Livia Quinzio staunte: „Eine tolle Mischung aus Körper, Einklang und Natur. Und dabei noch was Gutes tun.“ Ein erfahrener Yogi kam mit dem Fahrrad: „Ich mache seit vier Jahren Yoga. Heute wollte ich Bewegung und Achtsamkeit mit einem tollen Ausblick und einem guten Zweck verbinden.“

Zum Ausklang tanzt die Burg

Auch spontane Besucher wie das Ehepaar Gabriele und Gerald Barth waren berührt: „Ein niedrigschwelliges Angebot, wunderbar organisiert. Absolut großartig, was junge Menschen hier auf die Beine stellen.“

Trainerin Elisabeth Galonska befand die Kulisse im Burghof als „magisch“. Foto: Aylin Kaya

Zum Ausklang tanzte die Burg: Elisabeth Galonska rief mit DAYO – Dance Yoga – und LatinDance Workout zur Bewegung. Die Bäume wiegten sich, Sonnenflecken flackerten. Männer, Frauen, Kinder – alle fanden ihren eigenen Rhythmus. „Es war magisch. Diese Kulisse, diese Energie – das schreit nach Wiederholung“, schloss ‚Elli‘ zufrieden ab.

Neben der Familie Walz war auch Sandra Wehrstein, eine enge Freundin der Familie, im Einsatz. Geprägt von einem privaten Ereignis, in dem ihre fünfjährige Nichte selbst eine Krebserkrankung überstanden hat, betont sie: „Ich weiß, wie kostbar echte Hilfe ist – Events wie diese sind eine wundervolle Möglichkeit, Danke zu sagen.“