Yannick Bury zu Gast in Allmannsweier: Herrenknecht: „Der globale Wettbewerb wartet nicht“

Winzer blicken auf das Weinjahr 2024 Größter Verlust seit der Gründung der WG Friesenheim

Für 2025 wünschen sich die Winzer eine stressfreie und gute Weinlese, um den großen Ausfall aus 2024 etwas ausgleichen zu können. Das vergangene Jahr kostete das Doppelte an Arbeit, brachte aber so wenig Einkünfte wie noch nie in der Geschichte der Friesenheimer Winzergenossenschaft.