„A 5 in Südbaden wurde vergessen“

1 Noch ist offen, wann die A 5 bei Lahr sechsspurig ausgebaut wird. Foto: Schabel

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Yannick Bury hat den Beschluss der Ampelkoalition zum Autobahnausbau aufs Korn genommen.









Mit Kritik hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Yannick Bury auf den Beschluss der Ampelkoalition nach deren 30-stündigem Koalitionsausschuss reagiert. Der Beschluss des Koalitionsausschusses umfasse zwar eine Planungsbeschleunigung bei einzelnen Autobahnabschnitten mit dem Ziel, Engpässe zu beseitigen. Die A5 zwischen Offenburg und Freiburg sei dabei jedoch weiterhin nicht berücksichtigt, so Bury. „Die Ampel hat den Engpass in Südbaden offenbar vergessen“, konstatiert der Abgeordnete.

Die vierspurige A5 zwischen Offenburg und Freiburg sei zweifellos ebenfalls ein Engpass, der dringend behoben werden müsse, so Bury. Aktuell gehe die Autobahngesellschaft des Bundes davon aus, dass aufgrund der langen Planungsverfahren in diesem Jahrzehnt nicht mehr mit einem sechsspurigen Ausbau der A 5 gerechnet werden könne. „Eine Planungsbeschleunigung ist darum auch für den Ausbau der A 5 zwischen Freiburg und Offenburg dringend notwendig“, so Bury, der sich im Bundestag für einen raschen sechsspurigen Ausbau stark macht.

Der A 5-Ausbau ist laut Bundesverkehrswegeplan 2030 geplant. Allerdings wird der aktuelle Bundesverkehrswegeplan durch den Bundesmobilitätsplan 2040 ersetzt. Der soll mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. sl