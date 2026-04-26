Yannick Bury im Fokus: Lahrer CDU-Bundestagsabgeordneter präsentiert Plan für Steuerentlastungen

Yannick Bury hat mit einem weiteren CDU-Politiker ein Steuerkonzept erarbeitet, das bundesweit Beachtung gefunden hat. Es gibt aber auch kritische Stimmen.
In die festgefahrene Debatte um die im Koalitionsvertrag vereinbarte große Steuerreform in Deutschland ist in den vergangenen Tagen Bewegung gekommen – was viel mit Yannick Bury zu tun hat, der den Wahlkreis Emmendingen-Lahr im Bundestag vertritt. Der 36-Jährige hat mit seinem CDU-Abgeordnetenkollegen Florian Dorn (39) aus Memmingen ein Konzept für eine Steuerreform vorgelegt, bei der die Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto hätten.