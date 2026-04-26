Yannick Bury im Fokus: Lahrer CDU-Bundestagsabgeordneter präsentiert Plan für Steuerentlastungen

Yannick Bury hat mit einem weiteren CDU-Politiker ein Steuerkonzept erarbeitet, das bundesweit Beachtung gefunden hat. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

In die festgefahrene Debatte um die im Koalitionsvertrag vereinbarte große Steuerreform in Deutschland ist in den vergangenen Tagen Bewegung gekommen – was viel mit Yannick Bury zu tun hat, der den Wahlkreis Emmendingen-Lahr im Bundestag vertritt. Der 36-Jährige hat mit seinem CDU-Abgeordnetenkollegen Florian Dorn (39) aus Memmingen ein Konzept für eine Steuerreform vorgelegt, bei der die Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto hätten.

Die Ausgangslage: Die Koalition hat angekündigt, mit Wirkung zum 1. Januar 2027 eine große Reform der Einkommensteuer zur dauerhaften Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen umzusetzen. Umstritten ist, wie das bezahlt werden soll. Die SPD will Menschen mit hohen Einkommen und Erbschaften stärker heranziehen. Dabei will die Union allerdings nicht mitmachen. Ein konkretes Konzept für die angestrebte große Steuerreform hatte es bisher nicht gegeben – nun liegt eines auf dem Tisch.

Der Vorschlag: Dorn und Bury stellten ihr Konzept im Handelsblatt vor. Kern ist eine Reform des Einkommensteuertarifs, von der alle Einkommen profitieren sollen – mit besonders spürbaren Effekten für kleine und mittlere Einkommen. Demnach soll der Grundfreibetrag um mindestens 1000 Euro steigen. Der Grundfreibetrag ist der Teil des Einkommens, auf den keine Einkommensteuer gezahlt werden muss – zurzeit liegt er bei 12.348 Euro. Der Solidaritätszuschlag (den nur noch Top-Verdiener zahlen) soll komplett abgeschafft und im Gegenzug der Reichensteuersatz von 45 auf 47,5 Prozent angehoben werden. Der Reichensteuersatz greift ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 277.826 Euro für Ledige. Doch auch Wohlhabende würden von Bury und Dorns Konzept profitieren: Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll ihnen zufolge erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 85.000 Euro greifen, statt wie bisher ab 70.000 Euro.

Durch die Reform sollen Bürger und Unternehmen um 25 bis 30 Milliarden Euro entlastet werden. Ein Single mit einem Monatsbrutto von 4000 Euro hätte zum Beispiel netto gut 37 Euro mehr übrig (siehe Info-Box). Arbeit soll sich wieder mehr lohnen, sagen die beiden Finanzpolitiker.

Bury und Dorn wollen staatliche Subventionen abbauen

Die Gegenfinanzierung: Die Einkommensteuerreform sei dringend nötig, betonen Bury und Dorn: „Bisherige Reformvorschläge unterstellen, dass diese Entlastung aber nur mit gleichzeitiger Mehrbelastung bei höheren Einkommen und Betrieben möglich wäre. Statt nach immer höheren Staatseinnahmen zu suchen, sollten jedoch zuerst die Einsparpotenziale im Haushalt konsequent gehoben werden. Tut man dies, wird eine Steuerreform möglich, die alle Einkommen entlastet.“ Konkret schlagen die beiden CDU-ler den Abbau staatlicher Subventionen vor. „Wir haben ein Subventionsniveau von über 60 Milliarden Euro, eine Verzehnfachung innerhalb der letzten zehn Jahre. Das sind über 100 Förderprogramme von der Energiewirtschaft bis zur Filmförderung. Das muss alles auf den Prüfstand“, sagte Bury in einem TV-Interview. Demnach wollen die beiden die Finanzhilfen des Bundes in den nächsten drei Jahren jährlich pauschal um 15 Prozent reduzieren. Dadurch würden laut den beiden Unionsabgeordneten Mittel in Höhe von 22 Milliarden Euro frei. Einsparungen bei den Verwaltungsausgaben des Bundes könnten laut Bury und Dorn bis 2029 weitere knapp acht Milliarden Euro jährlich einbringen. „Wir brauchen niemanden stärker zu belasten, um andere zu entlasten“, sagte Bury.

Die Reaktionen: Mit ihrem Steuervorschlag haben Bury und Dorn für eine intensive Debatte in der deutschen Politik gesorgt. Gelobt wurde er sowohl aus den eigenen Reihen als auch von der Wirtschaft. „Die Reform wäre ein Durchbruch in der aktuellen Steuerdebatte. Sie wäre genau das richtige Signal, dass sich in Deutschland etwas zum Guten bewegt“, äußerte sich CDU-General Carsten Linnemann (48). CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann störte sich daran, dass das Konzept unabgestimmt veröffentlicht wurde – „Vorschläge für die Ausgestaltung diskutieren wir zunächst intern.“ Kritiker werfen den beiden Finanzpolitikern außerdem eine soziale Schieflage ihres Vorschlags und eine mangelhafte Finanzierung vor. So monierte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar (42) in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung, dass hohe Einkommen in dem Konzept besonders entlastet würden: „Das ist nicht gerecht und geht am Ziel vorbei.“

Die Medien haben über den Steuervorschlag von Bury und Dorn neutral bis wohlwollend berichtet. So nannte die Bild-Zeitung die beiden Politiker die „Steuer-Checker der Union“, mit deren Reform-Vorschlag „Deutschland endlich wieder Fahrt aufnehmen könnte“.

Beispielrechnung

Wird das Steuerkonzept von Bury und Dorn umgesetzt, würde ein Single ohne Kind mit einem Brutto-Monatsgehalt von 3500 Euro netto fast 32 Euro mehr erhalten. Große Einkommen würden stärker entlastet, bei einem Monatsbrutto von 10.000 Euro würde es zum Beispiel fast 250 Euro mehr geben. Allerdings zahlen Menschen mit hohem Einkommen auch mehr Steuern.