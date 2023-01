Erste Geburt am Schwarzwald-Baar-Klinikum

Das Neujahrsbaby am Schwarzwald-Baar-Klinikum heißt Yamama. Sie war die erste im Jahr 2023.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Am 1. Januar um 7.53 Uhr erblickte die kleine Yamama in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Schwarzwald-Baar-Klinikum das Licht der Welt. Das 2510 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Mädchen war das erste Baby im neuen Jahr. Die Eltern aus Schwenningen freuen sich über ihren Neujahrs-Nachwuchs.

Insgesamt kamen im Schwarzwald-Baar-Klinikum im vergangenen Jahr 2435 Babys zur Welt, es waren 1253 Jungen und 1182 Mädchen. Davon waren 66 Zwillings- und zwei Drillingsgeburten. Das Durchschnittsalter der Mütter lag bei rund 31 Jahren.

Großes Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Schwarzwald-Baar-Klinikum reicht weit über die Grenzen des Schwarzwald-Baar-Kreises hinaus. Etwa 29 Prozent der frischgebackenen Eltern wohnen in Villingen-Schwenningen. Das Klinikum gehört zu den wenigen Krankenhäusern in Baden-Württemberg, die mehr als 2000 geborene Kinder jährlich verzeichnen.

Als ausgewiesenes Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe erfüllt die Neu- und Frühgeborenen-Kinderintensivstation am Schwarzwald-Baar-Klinikum sehr hohe Qualitätskriterien, teilt das Klinikum mit. Im Klinikum können alle schwerkranken Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm versorgt werden.