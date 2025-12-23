Yalovastraße in Rottenburg: Neuer Quartiersplatz geht an die Stadt über

Mit „Winterzauber“ ist der neue Quartiersplatz an der Yalovastraße in Rottenburg eröffnet worden.
Die Veranstalter, darunter die Stadt Rottenburg und das Unternehmen Instone Real Estate, wollten damit die Bedeutung des Platzes als Treffpunkt und „Miteinander“ in diesem Wohnraumviertel herausstellen. Ein kleiner Schnitt durchs rote Band mit der Schere, und der neue Quartiersplatz gehörte der Stadt. Sofort stürmten Kinder auf die Grünfläche inmitten der mehrstöckigen Gebäudekomplexe und probierten die Spielgeräte aus.