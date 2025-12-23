Yalovastraße in Rottenburg: Neuer Quartiersplatz geht an die Stadt über

Mit „Winterzauber“ ist der neue Quartiersplatz an der Yalovastraße in Rottenburg eröffnet worden.

Die Veranstalter, darunter die Stadt Rottenburg und das Unternehmen Instone Real Estate, wollten damit die Bedeutung des Platzes als Treffpunkt und „Miteinander“ in diesem Wohnraumviertel herausstellen. Ein kleiner Schnitt durchs rote Band mit der Schere, und der neue Quartiersplatz gehörte der Stadt. Sofort stürmten Kinder auf die Grünfläche inmitten der mehrstöckigen Gebäudekomplexe und probierten die Spielgeräte aus.

Von einem „Winterzauber“ konnte bei den eher milden Temperaturen am Freitagabend zwar keine Rede sein, aber die schön geschmückten Stände brachten weihnachtlichen Glanz ins Quartier an der Yalovastraße. Es war der erste Weihnachtsmarkt, möglicherweise aber nicht der letzte. Zumindest wenn es nach Oberbürgermeister Stephan Neher geht: Er regte an, jedes Jahr vor dem vierten Advent einen solchen Markt zu veranstalten.

Die Premiere kommt bei den Besuchern gut an

Die Premiere kam jedenfalls gut an. Die komplette Verwaltungsspitze war vertreten, viele Stadträte und Nachbarn waren gekommen. Da haben die Erzieherinnen des Yalovakinderhauses und einige Kinder mit ihrem Programmbeitrag begonnen. Sie eröffneten den Markt mit klassischen und internationalen Weihnachtsliedern. Alle waren zum Mitsingen eingeladen. Das klappte bei „O Tannenbaum“ und dem abschließenden „Feliz navidad“ auch ganz gut.

Die Kinder singen zusammen mit den Erwachsenen klassische und moderne Weihnachtslieder. Foto: Marzell Steinmetz

Nachdem die Gebäude weitgehend fertiggestellt sind, wünscht sich Oberbürgermeister Neher, dass das Viertel mit Leben gefüllt wird. Ideal wäre, wenn noch ein Laden im Erdgeschoss eines Wohngebäudes angesiedelt würde, fand er. Ursprünglich sei ein großes Einkaufszentrum geplant gewesen. „Ich bin froh, dass es dazu nicht gekommen ist. Man muss für Wohnraum sorgen, wo Wohnraum knapp ist“, sagte er. So sei auch der Kontakt zu Instone Real Estate gesucht worden.

Der neue Quartiersplatz, umrahmt von Wohnblöcken, sorgt für erfrischendes Grün. Foto: Marzell Steinmetz

Im August beziehungsweise Oktober werden nun die letzten Wohnungen fertiggestellt. Mitbeteiligt ist der Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR), der ebenfalls den kleinen Weihnachtsmarkt mitveranstaltete. „Bezahlbar wohnen, besser leben in Rottenburg“ stand auf dem im WBR-Stand verteilten Flyer. Angesprochen werden damit Menschen mit Wohnberechtigungsscheinen. Für sie werden ab Oktober nächsten Jahres 95 moderne Wohnungen in der Yalovastraße zur Verfügung gestellt.

Im Stand des Kinderhauses Yalovastraße gibt es Kuchen und weihnachtliches Gebäck. Foto: Marzell Steinmetz

„Heute ist ein freudiger Tag“, verkündigte Neher und zeigte sich entsprechend spendabel. Alle Kinder erhielten umsonst ihre Rote Wurst oder einen alkoholfreien Punsch.

Gemeinsam das rote Band durchschnitten

Es gab aber noch einen offiziellen Akt: Bianca Reinhardt Weith, Geschäftsführerin von Instone Real Estate, hatte eine Schere mitgebracht, um ein rotes Band am neuen Quartiersplatz durchschneiden – keine schwere Aufgabe für den Oberbürgermeister. Damit ist der Quartiersplatz an die Stadt übergegangen – ein Stück wohltuendes Grün, eingerahmt von grauen Wohnblöcken, mit hochwachsenden und schon im nächsten Sommer schattenspendenden Bäumen. „Jedes gute Quartier braucht auch einen guten Platz“, stellte Bianca Reinhardt Weith fest.

Das Angebot rund um die Eröffnung

Es wurde bewirtet

mit Punsch, Glühwein, Waffeln und Grillwürste oder Hotdogs, an manchen Ständen konnte auch gleich noch ein Mitbringsel fürs Weihnachtsfest erstanden werden.

Bei der Stiftung Liebenau

gab es eine reichliche Auswahl an hübschen, selbstgebastelte Weihnachtsdekorationen.

Verlockend sah das Weihnachtsgebäck

und der Kuchen im Stand des Kinderhauses Yalovastraße aus.

Die Kinder

hatten den regen Betrieb in ihrer Straße miterlebt, wenn sie bei einem Spaziergang auf der Straße die Baustellen besichtigten. Die Grünfläche inmitten der Wohnblöcke wird nun zur Abwechslung des Kindergartenalltags beitragen. „Wir nutzen ihn als zweiten Garten“, sagte Lena Reutershan. Die stellvertretende Leiterin war voll des Lobes über die Einrichtung mit ihrer kulturellen Vielfalt. Drei Gruppen und zwei Krippen sind in dem Kinderhaus untergebracht.

Die Hospitalstiftung Rottenburg

war mit „Essen auf Rädern“ gekommen. Mit diesem Service sorgt sie dafür, dass ältere Menschen möglichst lange daheim wohnen können. Aus ihrer Küche stammte auch das Essen für den Weihnachtsmarkt.

Stadtrat Joachim Herbst

verkaufte derweil Getränke für den Förderverein Kreuzerfeldsporthalle. Er hofft, dass sie kommenden Jahr fertig wird. Dabei warb er auch um weitere Mitglieder. Für ihn ist aber nicht nur die Halle wichtig, sondern dass vor allem neuer und bezahlbarer Wohnraum entstanden ist.