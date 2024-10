Yachthafen kann umgesetzt werden: Neuried klagt nicht gegen Regierungspräsidium

1 Die Gemeinde Neuried akzeptiert die Entscheidung des Regierungspräsidiums Freiburg, das dem Yachthafen-Projekt am Forum am Rhein grünes Licht erteilt. Foto: Hubert Grimmig

Der geplante Yachthafen beim Forum am Rhein kann realisiert werden. Der Gemeinderat akzeptiert das Ergebnis des Regierungspräsidiums und sieht von einer Klage gegen die wasserrechtliche Genehmigung zum Bau der Bootssteganlage ab.









Die Mehrzweckhalle in Müllen war am Mittwochabend rappelvoll, die Stimmung aufgeheizt. Mehr als 100 Bürger sind zur Gemeinderatssitzung gekommen und einige davon haben die Fragestunde für teils lange Statements und Appelle an den Gemeinderat genutzt. Alle Wortbeiträge thematisierten das Yachthafen-Vorhaben und die Empfehlung der Neurieder Verwaltung, das Ergebnis des Regierungspräsidiums Freiburg zu akzeptieren.