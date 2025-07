1 Die Spielgemeinschaft Bieringen, Frommenhausen, Schwalldorf und Obernau kann gleich einen Treffer bejubeln. Zu dieser Saison kommen noch Hirrlingen II und Hemmendorf dazu. Foto: Eibner-Pressefoto/Ralph Kunze Eine SGM mit aneinandergereiht 122 Zeichen gibt es im Fußballbezirk Alb. Auch in unserem Verbreitungsgebiet gibt es lange Spielgemeinschaften.







Es ist ein allgemeiner Trend in der Sportwelt, dass immer öfter Spielgemeinschaften gebildet werden– speziell im Fußball. Was vor Jahren oft mit zwei Vereinen begann, die gemeinsame Sache machen und die Kräfte bündeln, nimmt immer größere Ausmaße an. Der Personalnotstand sorgt immer wieder für lange Aneinanderreihungen von Vereinsnamen.