XXL-Landtag: Warum ein FDP-Abgeordneter nicht mehr antreten will

Warum ein FDP-Abgeordneter nicht mehr antreten will

1 Der kulturpolitische Sprecher Stephen Brauer will nicht mehr antreten. Foto: FDP/DVP Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Bei der Landtagswahl im Jahr 2026, fürchtet die FDP, könnte der Landtag auf eine neue Größe anwachsen. Der Finanz-und Kulturexperte Stephen Brauer zieht nun ganz persönliche Konsequenzen.









Die Entscheidung von Stephen Brauer steht fest: „Jeder muss selbst wissen, ob er unter den neuen Bedingungen arbeiten will. Ich will es nicht“, sagt der Abgeordnete der FDP-Fraktion im Landtag. Er will sich für die nächsten Wahl nicht mehr aufstellen lassen. „Die Änderung des Wahlrechts hat Auswirkungen, die ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann“, erklärte er gegenüber Wählern und Parteifreunden.